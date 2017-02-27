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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9666966796689669>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:05

Zochan

хорошая мысля приходит опосля ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:09

Ещё будет недельный откат летом к отметке 35,5 , для тех кто не успел ранее затарится.
Но при 35,5 не ждите 35, 30 или 25.
Все должны понимать, что осенью и зимой можем увидеть 100 пудов 39 и 40.
Что будет весной 23г.????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:13

Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:18

  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?

На днях приняли решение в Европе влить в Украину еще несколько млрд.
Но и конечно сводки с фронта, тоже дадут позитива для бизнеса.
Так же не забываем про лето и при любом кризисе в стране лето всегда со второй половины июля идёт второй волной понижения у.е. до середины августа
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь Алексеевич написав:Так же не забываем про лето и при любом кризисе в стране лето всегда со второй половины июля идёт второй волной понижения у.е. до середины августа

Не забувайте 2014 рік.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?

На днях приняли решение в Европе влить в Украину еще несколько млрд.
Но и конечно сводки с фронта, тоже дадут позитива для бизнеса.
Так же не забываем про лето и при любом кризисе в стране лето всегда со второй половины июля идёт второй волной понижения у.е. до середины августа


1. деньги дали на латание бюджетных дыр, поэтому наоборот есть соблазн накормить подороже

2. посмотрите на динамику 2014 года, с конца июля только вверх. Почему сейчас должен быть откат ?
igorfm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:41

  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?

На днях приняли решение в Европе влить в Украину еще несколько млрд.
Но и конечно сводки с фронта, тоже дадут позитива для бизнеса.
Так же не забываем про лето и при любом кризисе в стране лето всегда со второй половины июля идёт второй волной понижения у.е. до середины августа


При любом кризисе не = при войне. Не забывайте, или проанализируйте почему у нас почти всегда наблюдается этот откат и с чем он связан. В этом году амплитуда отката будет минимум на 50%-70% меньше.
3134ant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:48

  asti написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)

уровень 40 сопротивляется, но это не надолго
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто подскажет - почём сегодня можно снять евро с гривневой зарплатной карты Привата в Германии??? Про 2% в курсе
Курс то какой бегемот захерячит?
барабашов
 
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