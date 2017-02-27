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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9666966796689669
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:23

барабашов
Так а что мешает на сайте привата карточные курсы посмотреть? +2%
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:43

Ну, поки рівень 38 тримає планку. Навіть при перевіажаючому попиті його намагаються не перестрибувати
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:46

  Zebra написав:
  asti написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)

уровень 40 сопротивляется, но это не надолго

Летом может образцово-показательно и откатиться чуток. Но осень будет жесткой.
Или взлет, или снова два курса на нал-безнал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:03

барабашов на сайті Привата є всі курси.
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:15

antey1969
Літо... Але ж не те зараз літо, як і Миргород...
Раніше основним чинником літнього відкату було нарощення експорту й виручки, і скорочення імпорту в цей період. Зараз екпорт дуже обмеженний і затратний. Зараз спробують 7 кораблів з зерном вивезти морем під турецьким супроводом, але це експеремент з шаленими витратами на конвой і астрономічну суму страховки. Його рашка все одно може намагатися заблокувати.
А от імпортерам дозволили ввіз всіх товарів. Сірі імпортери (а їх більшість) звикли до купівлі частково готівкової валюти. Я думав, зараз їм невигідно її купувати за таким курсом, але ж мабуть ні. Бо податки + доведеться декларувати суттєво збільшений обсяг імпорту. Хоча тільки з пн пішла купівля на МБ по всіх товарних імпортних контрактах, ще зарано. Подивимось, може ще схеми перетікання валюти з МБ на готівку організують під липові контракти
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С допуском всех импортеров на межбанк - это попытка пополнить бюджет за счет импортного НДС. Так сказать, главный налог.
С наличным курсом, чем выше Приват ставит карточные, тем выше вынуждены откупаться валютчики. По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
Волк
 
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