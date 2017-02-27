|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:23
барабашов
Так а что мешает на сайте привата карточные курсы посмотреть? +2%
-
alexander_ua
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 04.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:43
Ну, поки рівень 38 тримає планку. Навіть при перевіажаючому попиті його намагаються не перестрибувати
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:46
Zebra написав: asti написав: Visky написав:Игорь Алексеевич
Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)
уровень 40 сопротивляется, но это не надолго
Летом может образцово-показательно и откатиться чуток. Но осень будет жесткой.
Или взлет, или снова два курса на нал-безнал.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 3363 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:03
барабашов на сайті Привата є всі курси.
-
lenakurs
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.02.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:15
antey1969
Літо... Але ж не те зараз літо, як і Миргород...
Раніше основним чинником літнього відкату було нарощення експорту й виручки, і скорочення імпорту в цей період. Зараз екпорт дуже обмеженний і затратний. Зараз спробують 7 кораблів з зерном вивезти морем під турецьким супроводом, але це експеремент з шаленими витратами на конвой і астрономічну суму страховки. Його рашка все одно може намагатися заблокувати.
А от імпортерам дозволили ввіз всіх товарів. Сірі імпортери (а їх більшість) звикли до купівлі частково готівкової валюти. Я думав, зараз їм невигідно її купувати за таким курсом, але ж мабуть ні. Бо податки + доведеться декларувати суттєво збільшений обсяг імпорту. Хоча тільки з пн пішла купівля на МБ по всіх товарних імпортних контрактах, ще зарано. Подивимось, може ще схеми перетікання валюти з МБ на готівку організують під липові контракти
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:56
С допуском всех импортеров на межбанк - это попытка пополнить бюджет за счет импортного НДС. Так сказать, главный налог.
С наличным курсом, чем выше Приват ставит карточные, тем выше вынуждены откупаться валютчики. По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
-
Волк
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:22
Волк написав:
С допуском всех импортеров на межбанк - это попытка пополнить бюджет за счет импортного НДС. Так сказать, главный налог.
С наличным курсом, чем выше Приват ставит карточные, тем выше вынуждены откупаться валютчики. По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
продати $1 щоб отримати $0.2 назад такий собі бізнес...
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:43
Волк написав:
С допуском всех импортеров на межбанк - это попытка пополнить бюджет за счет импортного НДС. Так сказать, главный налог.
С наличным курсом, чем выше Приват ставит карточные, тем выше вынуждены откупаться валютчики. По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
К слову, вчера Минфин продал долларовых ОВГЗ на 340 млн баксов, при чем больше всего было продано бумаг с погашением через полгода 29.12.22 под 4% годовых. Интересно, кто покупает эти бумаги - банки или физики?? Я пока очкую))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2806
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:52
rationalism2 а як саме через paypal, не підкажете що маєте на увазі?
-
nazar_kyiv
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:56
asti написав: Волк написав:
С допуском всех импортеров на межбанк - это попытка пополнить бюджет за счет импортного НДС. Так сказать, главный налог.
С наличным курсом, чем выше Приват ставит карточные, тем выше вынуждены откупаться валютчики. По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
К слову, вчера Минфин продал долларовых ОВГЗ на 340 млн баксов, при чем больше всего было продано бумаг с погашением через полгода 29.12.22 под 4% годовых. Интересно, кто покупает эти бумаги - банки или физики?? Я пока очкую))
якщо фізик оперує сотнями тисяч доларів хоча б, то він знайде як купити єврооблігації де доходність в рази більша
це банки, вони майже нічого не платять по валютним депозитам, тому вкласти під 4 не так і погано для них бо альтернативи майже немає. питання хто ці дурні, які до сих пір від час війни лонгують свої валютні депо під ставки біля 0. Саме ім доведеться розплачуватися якщо врешті держава не заплатить через півроку
-
R12
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 16.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30863
|32953010
|
|
|1613
|11274927
|
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
|
|7972
|22531724
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|