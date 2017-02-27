Волк написав:По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
К слову, вчера Минфин продал долларовых ОВГЗ на 340 млн баксов, при чем больше всего было продано бумаг с погашением через полгода 29.12.22 под 4% годовых. Интересно, кто покупает эти бумаги - банки или физики?? Я пока очкую))
якщо фізик оперує сотнями тисяч доларів хоча б,
...то він не буде купляти папери (навіть з дисконтом) по яким не сьогодні завтра оголосять дефолт//)
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.07.2022..........14.07.2022 дата розрахунку..............12.07.2022...........13.07.2022 Євро.................................29,3675................29,4494...+0.28% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0066 (вчера 1.0038). Паритет пока откладывается.
Индекс доллара DXY в 15-00 107.87 (вчера 108.21) Чуть откатились и приостановились.
Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//) Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)
по сути рост 9% не на чем ( в прошлую среду курсы били 35,10/35,30) в откат до 35,5 не верю, но 36,5 возможно валютчики говорят, что при "стабильном" курсе люди сдают/покупают больше(т.е. активнее оборот) когда такой резкий подскок, то доллар не продают (надеются , что будет дороже, боятся продешевить), но и покупают только самые паникеры
Игрь Алексеевич наверно упал с дуба, пишет тут про летнюю тенденцию укрепления гривны
Украина имеет почти 100млн тонн зерновых на продажу, если не война, то летом/осенью 2022 курс был меньше 25,50 (может даже 24,0), плюс "наджодження валюти від гастарбайтерів"
но то, что курсом управляют в ручную, сомнений нет: -не работает МБ и нет рыночного курса -своим продолжают наливать по 26,55, тогда почему растет курс на наличке ? вижу только один вразумительный ответ-повысилась маржа для тех кто покупает по 29,55
потом загон быстро закончился и долго курс болтался в межах 35,20-35,70(почти 4 недели)
как я вижу перспективу на 1-3 месяца по курсу : -если переговоры в Турции снимут блокаду и начнется морской экспорт зерновых из портов большой Одессы, то курс будет стабильным и не сразу, но спустя 30-40 дней гривна начнет укрепление до уровня 35,00-35,50
-и это при том, что на фронте затянется "летняя пауза"
-если Украина не сможет "снять блокаду морских портов", то перевалка барж с зерном в портах Усть Дунайск, Измаил , Рени и доставка в Констанцу, но это дорого по логистике , темпы очень низкие(порты маломощные), тогда придется наращивать поставки контейнерами в порты Гданська и Гдыни(это еще дороже, чем баржами в Румынию) https://bessarabiainform.com/2022/07/po ... vnye-puti/
asti написав:по яким не сьогодні завтра оголосять дефолт//)
какой смысл оглашать дефолт по бумаге, которую можно печать без остановки(вспомните как МВФ ограничивал дефицит бюджета до 3% (Лиссабонские правила), но никто не вписывался и 4,5% считалось почти что выполнением
кто(что) сегодня лимитирует НБУ(Минфин)? чувство меры(приличия)? когда страна собирает налогов меньше половины от бюджета
черт с этим, просто надо иметь совесть и не тратить бюджетные деньги на всякую ****ь, если до премьера не доходит, то сложно надеяться на серьезную помощь
lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.
На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38 По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???
lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.
На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38 По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???
gonzo написав:Рост на тому що приват/моно підвищи курси і накрили бізнес ходоків до банкомату в польщі + приват перекрив відправку 15к грн по курсу мс/візи на місяць яку абьюзили з купи дропів
приват сначала поднял до 35, но вроде повысил лимиты с 15 до 30 так у школьников был еще шанс поднять сотку на мороженое но когда сделал курс 36 там получалось профита 3 грн с сотки баксов тут нада 3 ляма прокручивать чтобы выйти на профит курса по 35 не у всех школьников есть фоп для таких махинаций
lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.
На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38 По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???