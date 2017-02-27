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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9667966896699670
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:08

  R12 написав:
  asti написав:
  Волк написав:По ощущениям, спрос на валюту все равно есть. Как не крути, импорта дофига. Недвижимость сейчас вообще не продается. По депозитам смешные проценты. Только паковаться в валюту, без вариантов
К слову, вчера Минфин продал долларовых ОВГЗ на 340 млн баксов, при чем больше всего было продано бумаг с погашением через полгода 29.12.22 под 4% годовых. Интересно, кто покупает эти бумаги - банки или физики?? Я пока очкую))

якщо фізик оперує сотнями тисяч доларів хоча б,
...то він не буде купляти папери (навіть з дисконтом)
по яким не сьогодні завтра оголосять дефолт//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.07.2022..........14.07.2022
дата розрахунку..............12.07.2022...........13.07.2022
Євро.................................29,3675................29,4494...+0.28%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0066 (вчера 1.0038).
Паритет пока откладывается.

Индекс доллара DXY в 15-00 107.87 (вчера 108.21)
Чуть откатились и приостановились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:20

  asti написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)


по сути рост 9% не на чем ( в прошлую среду курсы били 35,10/35,30)
в откат до 35,5 не верю, но 36,5 возможно
валютчики говорят, что при "стабильном" курсе люди сдают/покупают больше(т.е. активнее оборот)
когда такой резкий подскок, то доллар не продают (надеются , что будет дороже, боятся продешевить), но и покупают только самые паникеры

Игрь Алексеевич наверно упал с дуба, пишет тут про летнюю тенденцию укрепления гривны

Украина имеет почти 100млн тонн зерновых на продажу, если не война, то летом/осенью 2022 курс был меньше 25,50 (может даже 24,0), плюс "наджодження валюти від гастарбайтерів"

но то, что курсом управляют в ручную, сомнений нет:
-не работает МБ и нет рыночного курса
-своим продолжают наливать по 26,55, тогда почему растет курс на наличке ?
вижу только один вразумительный ответ-повысилась маржа для тех кто покупает по 29,55

вспомните курс рванул до 37,50 20 мая на новости , что с 21 мая НБУ не ограничивает курс продажи валют
https://www.5.ua/suspilstvo/u-rosiian-a ... 82289.html

потом загон быстро закончился и долго курс болтался в межах 35,20-35,70(почти 4 недели)

как я вижу перспективу на 1-3 месяца по курсу :
-если переговоры в Турции снимут блокаду и начнется морской экспорт зерновых из портов большой Одессы, то курс будет стабильным и не сразу, но спустя 30-40 дней гривна начнет укрепление до уровня 35,00-35,50

-и это при том, что на фронте затянется "летняя пауза"

-если Украина не сможет "снять блокаду морских портов",
то перевалка барж с зерном в портах Усть Дунайск, Измаил , Рени и доставка в Констанцу, но это дорого по логистике , темпы очень низкие(порты маломощные),
тогда придется наращивать поставки контейнерами в порты Гданська и Гдыни(это еще дороже, чем баржами в Румынию)
https://bessarabiainform.com/2022/07/po ... vnye-puti/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:по яким не сьогодні завтра оголосять дефолт//)


какой смысл оглашать дефолт по бумаге, которую можно печать без остановки(вспомните как МВФ ограничивал дефицит бюджета до 3% (Лиссабонские правила), но никто не вписывался и 4,5% считалось почти что выполнением

кто(что) сегодня лимитирует НБУ(Минфин)? чувство меры(приличия)?
когда страна собирает налогов меньше половины от бюджета

черт с этим, просто надо иметь совесть и не тратить бюджетные деньги на всякую ****ь, если до премьера не доходит, то сложно надеяться на серьезную помощь

кстати у нас мэр к 5 своим замам добавил еще 2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:32

  prodigy написав:
  asti написав:
  Visky написав:Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5?
Моча у голову стукнула мабуть//)
Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)


по сути рост 9% не на чем ( в прошлую среду курсы били 35,10/35,30)

https://bessarabiainform.com/2022/07/po ... vnye-puti/


Рост на тому що приват/моно підвищи курси і накрили бізнес ходоків до банкомату в польщі + приват перекрив відправку 15к грн по курсу мс/візи на місяць яку абьюзили з купи дропів

і ці 2 схеми йшли на втримання курсу на чорному

+ відміни критичного імпорту і всі очикують що далі відпустять курс на МБ - бо наливати усім по 29.25 то самогубство, хоча нбу може і не таке
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:38

  lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.

На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38
По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:41

  барабашов написав:
  lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.

На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38
По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???

36.7647
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  gonzo написав:Рост на тому що приват/моно підвищи курси і накрили бізнес ходоків до банкомату в польщі + приват перекрив відправку 15к грн по курсу мс/візи на місяць яку абьюзили з купи дропів

приват сначала поднял до 35, но вроде повысил лимиты с 15 до 30
так у школьников был еще шанс поднять сотку на мороженое
но когда сделал курс 36 там получалось профита 3 грн с сотки баксов
тут нада 3 ляма прокручивать чтобы выйти на профит курса по 35
не у всех школьников есть фоп для таких махинаций
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:01

  alexander_ua написав:
  барабашов написав:
  lenakurs написав:барабашов на сайті Привата є всі курси.

На сайте Привата при входе с телефона приёмка евро 36,9 а продажа - 38
По какому курсу пройдёт в условном Цюрихе оплата картой(гривневой) в кафе допустим и снятие 1000евро в банкомате? 38+2% или как то по другому???

36.7647

Спасибо
барабашов
 
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