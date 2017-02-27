Додано: Сер 13 лип, 2022 14:20

asti написав: Visky написав: Игорь Алексеевич Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5? Які у Вас підстави вважати про відкат до 35,5? Моча у голову стукнула мабуть//)

Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//) Моча у голову стукнула мабуть//)Які 35,5 забудьте! Дешевше 37 на віддачу вже не буде//)

по сути рост 9% не на чем ( в прошлую среду курсы били 35,10/35,30)в откат до 35,5 не верю, но 36,5 возможновалютчики говорят, что при "стабильном" курсе люди сдают/покупают больше(т.е. активнее оборот)когда такой резкий подскок, то доллар не продают (надеются , что будет дороже, боятся продешевить), но и покупают только самые паникерыИгрь Алексеевич наверно упал с дуба, пишет тут про летнюю тенденцию укрепления гривныУкраина имеет почти 100млн тонн зерновых на продажу, если не война, то летом/осенью 2022 курс был меньше 25,50 (может даже 24,0), плюс "наджодження валюти від гастарбайтерів"но то, что курсом управляют в ручную, сомнений нет:-не работает МБ и нет рыночного курса-своим продолжают наливать по 26,55, тогда почему растет курс на наличке ?вижу только один вразумительный ответ-повысилась маржа для тех кто покупает по 29,55вспомните курс рванул до 37,50 20 мая на новости , что с 21 мая НБУ не ограничивает курс продажи валютпотом загон быстро закончился икурс болтался в межах 35,20-35,70(почти 4 недели)как я вижу перспективу на 1-3 месяца по курсу :-если переговоры в Турции снимут блокаду и начнется морской экспорт зерновых из портов большой Одессы, то курс будет стабильным и не сразу, но спустя 30-40 дней гривна начнет укрепление до уровня 35,00-35,50-и это при том, что на фронте затянется "летняя пауза"-если Украина не сможет "снять блокаду морских портов",то перевалка барж с зерном в портах Усть Дунайск, Измаил , Рени и доставка в Констанцу, но это дорого по логистике , темпы очень низкие(порты маломощные),тогда придется наращивать поставки контейнерами в порты Гданська и Гдыни(это еще дороже, чем баржами в Румынию)