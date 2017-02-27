Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.
Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в коментарі для Financial Times.
Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що оцінка дефіциту все ще становить 5 млрд дол на місяць і навіть це набагато більше, ніж надали західні столиці.
Натомість Устенко переконаний, що Україні потрібні додаткові 4 мільярди доларів на місяць протягом наступних трьох місяців. Ці кошти повинні будуть покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей. А також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.
коли державою керує кумовство та корупція грошей завжди хочеться більше
greenozon Тогда вроде ставка ФРС была под 30%, лёг Крайслер и умерла АМС(«Назад в Будущее» вспомним) Рейган вроде на этом фоне и пришёл Причём весьма для штатов удачно Это потому шо он не играл член...м на рояле перед публикой в Майами
свежее исследование хедж-фонда AQR Capital Management и Portfolio Solutions Group под названием The Stock/Bond Correlation: Drivers and Implications в переводе с мемами не рекомендую листать вниз к коментам
📈Последние данные НБУ по инфляции в июне: цены выросли на +21,5% по сравнению с июнем прошлого года и на +3,1% по сравнению с маем.
Топ-3 категорий по подорожанию: 🚗транспорт: +42,4% по сравнению с прошлым годом (в основном из-за подорожания топлива до +90.9% по сравнению с прошлым годом) 🥗продукты – +27,7% (+21,5% на готовые продукты и +36,1% на сырые) 🍾алкоголь – +19,3% (тут роль сыграло послабление ограничений на продажу, увеличение времени продажи алкоголя, соответственно больший спрос на фоне ограничений импорта и увеличения стоимости производства в стране)
По остальным категориям цены поменялись следующим образом: 🎓образование +15,9% 🍽рестораны и отели +15,9% 📺бытовая техника и товары +14,1% 💊медицина +13,2% 🎞досуг +10,2% 📱связь +10% 🏠ЖКХ +3,8%
📉 Есть и снижение: 👕Одежда и обувь – цены снизились на -4,3% по сравнению с прошлогодними.