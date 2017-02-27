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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9669967096719672>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/13/689146/

Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в коментарі для Financial Times.

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що оцінка дефіциту все ще становить 5 млрд дол на місяць і навіть це набагато більше, ніж надали західні столиці.

Натомість Устенко переконаний, що Україні потрібні додаткові 4 мільярди доларів на місяць протягом наступних трьох місяців. Ці кошти повинні будуть покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей. А також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

коли державою керує кумовство та корупція грошей завжди хочеться більше
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:39

інфляція в США -> 9.1%


(станній раз таке було в бородатому 1981 році)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:05

greenozon
Тогда вроде ставка ФРС была под 30%, лёг Крайслер и умерла АМС(«Назад в Будущее» вспомним)
Рейган вроде на этом фоне и пришёл
Причём весьма для штатов удачно
Это потому шо он не играл член...м на рояле перед публикой в Майами
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:11

барабашов
це в якому році було 30?
ледь до 20 доходило, 80 років тому...

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:21

  prodigy написав:
  asti написав:по яким не сьогодні завтра оголосять дефолт//)
какой смысл оглашать дефолт по бумаге, которую можно печать без остановки
бумагу может и можно печатать без остановки, но это явно не та бумага которая нужна для расчёта с держателями наших евробондов, о которых, собственно, и шла речь, вельмишановний))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:33

разгул инфляциивСШАугрожает пошатнуть защитнуюфункцию облига

свежее исследование хедж-фонда AQR Capital Management и Portfolio Solutions Group под названием The Stock/Bond Correlation: Drivers and Implications
в переводе с мемами
не рекомендую листать вниз к коментам
ахтунг
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wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:25

Инфлец деньгам пиз..ц

📈Последние данные НБУ по инфляции в июне: цены выросли на +21,5% по сравнению с июнем прошлого года и на +3,1% по сравнению с маем.

Топ-3 категорий по подорожанию:
🚗транспорт: +42,4% по сравнению с прошлым годом (в основном из-за подорожания топлива до +90.9% по сравнению с прошлым годом)
🥗продукты – +27,7% (+21,5% на готовые продукты и +36,1% на сырые)
🍾алкоголь – +19,3% (тут роль сыграло послабление ограничений на продажу, увеличение времени продажи алкоголя, соответственно больший спрос на фоне ограничений импорта и увеличения стоимости производства в стране)

По остальным категориям цены поменялись следующим образом:
🎓образование +15,9%
🍽рестораны и отели +15,9%
📺бытовая техника и товары +14,1%
💊медицина +13,2%
🎞досуг +10,2%
📱связь +10%
🏠ЖКХ +3,8%

📉 Есть и снижение:
👕Одежда и обувь – цены снизились на -4,3% по сравнению с прошлогодними.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:54

пока не будет сап, буржуи должны заблокировать любую помощь, кроме военной.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покупайте битки и ждите ...

п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:27

  Moneta написав:пока не будет сап, буржуи должны заблокировать любую помощь, кроме военной.

Поставят туда Татарова, шах и мат.
BIGor
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