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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31
Andrey2512 написав:
Откат начался или ещё нет?)
Жаба душит покупать баксы по 37.7
Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35
а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57
Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую
На те він і Баксик
всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:05
Alex2007 написав:
покупайте битки и ждите ...
п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.
Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.
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