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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9669967096719672
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

  Andrey2512 написав:Откат начался или ещё нет?)

Жаба душит покупать баксы по 37.7 :-( Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35

а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57

  Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую

На те він і Баксик :)

всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:05

  Alex2007 написав:покупайте битки и ждите ...

п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.

Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.
vitaliian
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