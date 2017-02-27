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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9670967196729673>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

  Andrey2512 написав:Откат начался или ещё нет?)

Жаба душит покупать баксы по 37.7 :-( Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35

а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57

  Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую

На те він і Баксик :)

всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:05

  Alex2007 написав:покупайте битки и ждите ...

п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.

Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:пока дёшево


А сейчас дёшево?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:23

  Andrey2512 написав:
  vitaliian написав:пока дёшево


А сейчас дёшево?)

хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:37

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:
  vitaliian написав:пока дёшево
А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране. Нужно учитывать и этот факт))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:43

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:
  vitaliian написав:пока дёшево


А сейчас дёшево?)

хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.

Я почему то больше знаю тех, кто уже лыжи намылил, пристроив своих жен и детей по Австралиям, Канадам, Европам, Великобританиям, готовясь в перспективе воссоединиться с семьей, а недвигу скинуть за ненадобностью. Такой шанс у людей раз в жизни, они будут за него хвататься, и пусть там говорят и пишут, что статус убежища ничего не дает, но люди будут пытаться легализоваться всеми методами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:48

  asti написав:
  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране. Нужно учитывать и этот факт))

і продати в Україні
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.

Какой процент людей имеет деньги на покупку этого жилья?) И где покупать? Львов, Киев?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:05

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:покупайте битки и ждите ...

п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.

Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.


PAXG ?
Востаннє редагувалось baraka в Сер 13 лип, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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