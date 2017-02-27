|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31
Andrey2512 написав:
Откат начался или ещё нет?)
Жаба душит покупать баксы по 37.7
Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35
а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4265
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8596 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57
Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую
На те він і Баксик
всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:05
Alex2007 написав:
покупайте битки и ждите ...
п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.
Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13835
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:21
vitaliian написав:
пока дёшево
А сейчас дёшево?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:23
Andrey2512 написав: vitaliian написав:
пока дёшево
А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13835
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:37
vitaliian написав: Andrey2512 написав: vitaliian написав:
пока дёшево
А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране. Нужно учитывать и этот факт))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2808
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:43
vitaliian написав: Andrey2512 написав: vitaliian написав:
пока дёшево
А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Я почему то больше знаю тех, кто уже лыжи намылил, пристроив своих жен и детей по Австралиям, Канадам, Европам, Великобританиям, готовясь в перспективе воссоединиться с семьей, а недвигу скинуть за ненадобностью. Такой шанс у людей раз в жизни, они будут за него хвататься, и пусть там говорят и пишут, что статус убежища ничего не дает, но люди будут пытаться легализоваться всеми методами.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11453
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1705 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:48
asti написав:
Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране. Нужно учитывать и этот факт
vitaliian написав: Andrey2512 написав:
А сейчас дёшево?)
хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
))
і продати в Україні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:50
vitaliian написав:
много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Какой процент людей имеет деньги на покупку этого жилья?) И где покупать? Львов, Киев?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:05
vitaliian написав: Alex2007 написав:
покупайте битки и ждите ...
п.с сейчас мне скажут, что он тоже падает. Ну падает сейчас, еще вероятно упадет. Но других вариантов и золота особо нету.
Недвижимость в Киеве, Одессе, Львове пока дёшево. сколько стоили квартиры в Париже во время 2й мировой и сейчас? Никакое золото такую доходность не даст, а его ещё нужно где то хранить.
PAXG ?
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 13 лип, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 3134ant
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30865
|32953922
|
Чет 14 лип, 2022 00:07
Zebra
|
|1613
|11275370
|
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
|
|7972
|22531793
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|