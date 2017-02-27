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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31
Andrey2512 написав:
Откат начался или ещё нет?)
Жаба душит покупать баксы по 37.7
Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35
а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57
Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую
На те він і Баксик
всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:22
Visky
Судя по всему снижение цен ожидается до 40% даже, предложение уже существенно превышает спрос, а сделок очень мало.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:53
Visky написав: flyman написав: asti написав:
А сейчас дёшево?)Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране и продать свое в Украине. Нужно учитывать и этот факт
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах
Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:24
Andrey2512 написав: vitaliian написав:
много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.
Какой процент людей имеет деньги на покупку этого жилья?) И где покупать? Львов, Киев?)
Пока небольшой. Но уже вроде "Успіх" правильную мысль тут писал - сейчас купят евробляхи, потом быт обеспечат, потом квартиру.
Зараз усі, хто захищає наше майбутне - отримує за це кошти, я вважаю що потрібно ще піднімати забезпечення, щоб все було він-він. І знову ж таки.. зараз військові воюють не за гроші, але те, за що вони воюють у побутовій площині повинно бути для них реальним - дім, машина, змога дати освіту дітям і слідкувати за здоров'ям. І це буде.
І ще пара слів у цей оффтоп. Через рочків так 10 черга на громадянство незалежної буде не менше ніж у будь-яку країну ЄС.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 01:42
Zebra написав:
Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
Все так, тільки 1) під орендою в Києві відносно невелика (порівняно з європейськими столицями) частина нерухомості, відповідно і вплив менший і 2) при форс-мажорах оренда може швидко просаджуватися і швидко відновлюватися, див. 2014-15
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Додано: Чет 14 лип, 2022 07:36
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
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