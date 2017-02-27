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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9670967196729673
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:07

  flyman написав:
  asti написав:А сейчас дёшево?)Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране и продать свое в Украине. Нужно учитывать и этот факт
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:22

Visky
Судя по всему снижение цен ожидается до 40% даже, предложение уже существенно превышает спрос, а сделок очень мало.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:53

  Visky написав:
  flyman написав:
  asti написав:А сейчас дёшево?)Многие после войны будут пытаться купить жилье в другой стране и продать свое в Украине. Нужно учитывать и этот факт
Саме так, і навіть не після війни, а вже зараз багато хто хоче продати тут - купити там. Прогнозують експерти, що вже з осені почнеться зниження цін в Києві і до НР може сягнути на 20-30 %. Зараз угод майже не відбувається, продавці поки не знижують ціни, вірячи в мантри забудовників про зростання цін у зв'язку з підвищенням цін на будматеріали. Але попиту нема по теперішніх=довоєнних цінах

Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:35

  Zebra написав:Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.

Я би взяв за 15куе з ремонтом, подібне до того, що брав за 9,5К + 6К ремонт. Але наразі пропонує олх за 28К.
Зустрітись десь посередині (с) не вважаю за доцільним. Навіщо платити більше (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:42

  Zebra написав:Є об'єктивний ринковий показних, що впливає на попит на ринку нерухомості - окупність при здачі в оренду, що житлової, що комерційної. Той хто вміє рахувати гроші не буде вкладатися при нинішній рентабельності, щоб мати якісь $150-200 "грязними" з аренди в Києві, приміром однушки. Це смішно для столиці європейскої країни. Окупність при тих цінниках, що залишились сягає 30 років і більше, з урахуванням амортизації.


Все так, тільки 1) під орендою в Києві відносно невелика (порівняно з європейськими столицями) частина нерухомості, відповідно і вплив менший і 2) при форс-мажорах оренда може швидко просаджуватися і швидко відновлюватися, див. 2014-15
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:44

  flyman написав:Я би взяв за 15куе з ремонтом, подібне до того, що брав за 9,5К + 6К ремонт. Але наразі пропонує олх за 28К.
Зустрітись десь посередині (с) не вважаю за доцільним. Навіщо платити більше (с)

"з'їсть-то він з'їсть, синку, та хто ж йому дасть" ©
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:48

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:
  vitaliian написав:пока дёшево


А сейчас дёшево?)

хз как считать... имхо после войны будет дороже, много кто потерял жильё и будет пытаться купить другое.


Ну ті хто вважає, що всі поїхали, погано пам'ятають 1945 рік наприклад, коли в Києві залишилося 20-25% населення, і половина міста лежала в руїнах.
А за кілька років цегельні та цементні заводи вже працювали у три зміни.
Зараз порівняно з тим - навіть не війна, а так.
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