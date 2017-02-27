RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9669967096719672
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

  Andrey2512 написав:Откат начался или ещё нет?)

Жаба душит покупать баксы по 37.7 :-( Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35

а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100...
не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
yama
 
Повідомлень: 4265
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8596 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:57

  Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую

На те він і Баксик :)

всі патріоти так роблять, бо В - віра, навіть на доларі це пише
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29150
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:05

все хотят себе прикупить еще парочку объектов недвижимости, но все в один голос пишут - спроса нет и откуда у людей деньги)))
да тут прямо все одесситы смотрю :mrgreen:

37.05-37.15/37.45-37.55

П.С.
я думаю просто пока будет уменьшаться предложение
а у людей деньги есть
вы за них не волнуйтесь
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11529
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:а у людей деньги есть
вы за них не волнуйтесь


У переселенцев из зоны боевых действий? У части есть, кто похитрее и успел выехать до всей заварушки... А у остальных 0.
Andrey2512
 
Повідомлень: 100
З нами з: 04.04.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:55

«Нафтогаз» за крок до дефолту. Держкомпанія просить відтермінувати сплату боргу на $350 млн. Чим це загрожує компанії
«Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками. Чому «Нафтогаз» на це пішов і чи варто очікувати того ж від уряду, який у вересні має сплатити $900 млн.
https://forbes.ua/inside/naftogaz-za-kr ... 72022-7147

З 19 липня, коли спливає термін погашення єврооблігацій, у «Нафтогазу» є ще 5 робочих днів, щоб здійснити виплати або домовитись з кредиторами, каже Саква. Якщо компанія не домовиться про реструктуризацію або не перерахує кошти, то «Нафтогаз» піде у дефолт. Після цього у кредиторів з’явиться можливість судитись з держкомпанією за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних.
jump
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9669967096719672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3085, 3086, 3087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30866 32954959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 01:22
IMPRINTER
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1613 11275811
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22531880
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (357)
14.07.2022 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.