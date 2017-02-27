Жаба душит покупать баксы по 37.7 Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35
а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100... не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
«Нафтогаз» за крок до дефолту. Держкомпанія просить відтермінувати сплату боргу на $350 млн. Чим це загрожує компанії «Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками. Чому «Нафтогаз» на це пішов і чи варто очікувати того ж від уряду, який у вересні має сплатити $900 млн. https://forbes.ua/inside/naftogaz-za-kr ... 72022-7147
З 19 липня, коли спливає термін погашення єврооблігацій, у «Нафтогазу» є ще 5 робочих днів, щоб здійснити виплати або домовитись з кредиторами, каже Саква. Якщо компанія не домовиться про реструктуризацію або не перерахує кошти, то «Нафтогаз» піде у дефолт. Після цього у кредиторів з’явиться можливість судитись з держкомпанією за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних.