Жаба душит покупать баксы по 37.7 Надеюсь на откат небольшой, хотя б до 35
а мене жаба душить що не злив по 42-46 у лютому ....але тоді думав що далі буде по 100... не забуваємо після 15 пуйло надувало щоки що там щось буде... я звісно не вірю що в них є сили на щось більше ніж голосно пер∆πути, але повітря можуть на якийсь час зіпсути
«Нафтогаз» за крок до дефолту. Держкомпанія просить відтермінувати сплату боргу на $350 млн. Чим це загрожує компанії «Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками. Чому «Нафтогаз» на це пішов і чи варто очікувати того ж від уряду, який у вересні має сплатити $900 млн. https://forbes.ua/inside/naftogaz-za-kr ... 72022-7147
З 19 липня, коли спливає термін погашення єврооблігацій, у «Нафтогазу» є ще 5 робочих днів, щоб здійснити виплати або домовитись з кредиторами, каже Саква. Якщо компанія не домовиться про реструктуризацію або не перерахує кошти, то «Нафтогаз» піде у дефолт. Після цього у кредиторів з’явиться можливість судитись з держкомпанією за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних.
Шановні форумчани, 28 липня на Валютному форумі 2022 поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
Валютний форум 2022 корисний всім, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю, має закордонні джерела прибутку, або хоче максимально зберегти заощадження, диверсифікуючи їх в різні валюти за найефективнішою формулою.
odessit2007 написав:все хотят себе прикупить еще парочку объектов недвижимости, но все в один голос пишут - спроса нет и откуда у людей деньги))) да тут прямо все одесситы смотрю
37.05-37.15/37.45-37.55
П.С. я думаю просто пока будет уменьшаться предложение а у людей деньги есть вы за них не волнуйтесь
наше время считается выгодно прикупить-это 50-60% от стоимости строительства(+земля участок даром), а не то, что было 400к стало 350к надо брать... было 400к-можно предложить 100к и то, нафига оно надо
Ірина_ написав:Шановні форумчани, 28 липня на Валютному форумі 2022 поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
Валютний форум 2022 корисний всім, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю, має закордонні джерела прибутку, або хоче максимально зберегти заощадження, диверсифікуючи їх в різні валюти за найефективнішою формулою.
Ірина_ написав:Шановні форумчани, 28 липня на Валютному форумі 2022 поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
Валютний форум 2022 корисний всім, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю, має закордонні джерела прибутку, або хоче максимально зберегти заощадження, диверсифікуючи їх в різні валюти за найефективнішою формулою.