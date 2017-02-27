Підкажіть, є якийсь більш ефективний і зручний спосіб купляти валюту за гривні на даний час, крім ходити по обмінках?
Раніше можна було в банках онлайн купити, зараз нормальні банки цей спосіб прикрили.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:23
Підкажіть, є якийсь більш ефективний і зручний спосіб купляти валюту за гривні на даний час, крім ходити по обмінках?
Раніше можна було в банках онлайн купити, зараз нормальні банки цей спосіб прикрили.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:28
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:36
нет уже никаких полноценных и нормальных способов.
остался всякий хлам полурабочий, откровенный скам, информация про который перепродается "гарантами" без всяких гарантий, но с красивой рекламой "успейте купить по 29" (хотя даже рядом на скрине стоит 10% комиссии, а сколько там еще по дороге насобирается комиссий никто не знает).
давать ссылки на телеги этих товарисчей даже нет смысла, - рекламировать их не собираюсь, ибо они пиарятся на этом, "окручивают" тихонько свои "темки", а потом когда "темка" подыхает он ее так и быть сливает своей подписоте бесплатно (вертится тут один периодически); у них растет количество доверчивой аудитории, которая думает что кто-то будет сильно бежать отпускать им дешево бакс.
щас там гуляет "темка" с банком сич, но там карту неделю нужно ждать, и через неделю тот сич работать 99% не будет или сделает комиссию процентов 20, зато там уже замечены очереди у того несчастного банка сич, который сам же и вкинул наверное эту "темку".
а если и остались какие-то варианты, то такое либо никто не скажет/не продаст, либо там риск, помноженный на риск.
п.с. ну разве что вроде можете купить на 30 тыс грн переводом на револют и вайс из привата по курсу привата + 2 процента, - получается почти как на черном рынке курс. Но тот револют тоже может запросто забанить. И еще потом вывести тоже нужно куда-то.
п.с2. реально пора уже отпускать-соединять курсы и закрывать весь этот треш. НБУ, ааууу, знаю что вы читаете форумы.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 14 лип, 2022 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чем летим?
Военные скупаются?
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:59
Уже скоро. Якщо зе і ко не мають овгз після серпня, то уже в серпні знімуть фіксований 29.
Додано: Чет 14 лип, 2022 14:28
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............14.07.2022..........15.07.2022
дата розрахунку.............13.07.2022...........14.07.2022
Євро................................29,4494................29,2754...-0.59%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0007 (вчера 1.0066).
Пожалуй, можно говорить о достижении паритета.
Индекс доллара DXY в 15-00 108.75 (вчера 107.87)
Новая волна роста и новый 20-летний максимум.
Вчера были погашены облигации выпуска 2014 года, находившиеся на балансе НБУ. ОБъем - 2.5 млрд.грн.
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