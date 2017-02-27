Додано: Чет 14 лип, 2022 13:36

MrDime написав: Підкажіть, є якийсь більш ефективний і зручний спосіб купляти валюту за гривні на даний час, крім ходити по обмінках?

Раніше можна було в банках онлайн купити, зараз нормальні банки цей спосіб прикрили. Підкажіть, є якийсь більш ефективний і зручний спосіб купляти валюту за гривні на даний час, крім ходити по обмінках?Раніше можна було в банках онлайн купити, зараз нормальні банки цей спосіб прикрили.

нет уже никаких полноценных и нормальных способов.остался всякий хлам полурабочий, откровенный скам, информация про который перепродается "гарантами" без всяких гарантий, но с красивой рекламой "успейте купить по 29" (хотя даже рядом на скрине стоит 10% комиссии, а сколько там еще по дороге насобирается комиссий никто не знает).давать ссылки на телеги этих товарисчей даже нет смысла, - рекламировать их не собираюсь, ибо они пиарятся на этом, "окручивают" тихонько свои "темки", а потом когда "темка" подыхает он ее так и быть сливает своей подписоте бесплатно (вертится тут один периодически); у них растет количество доверчивой аудитории, которая думает что кто-то будет сильно бежать отпускать им дешево бакс.щас там гуляет "темка" с банком сич, но там карту неделю нужно ждать, и через неделю тот сич работать 99% не будет или сделает комиссию процентов 20, зато там уже замечены очереди у того несчастного банка сич, который сам же и вкинул наверное эту "темку".а если и остались какие-то варианты, то такое либо никто не скажет/не продаст, либо там риск, помноженный на риск.п.с. ну разве что вроде можете купить на 30 тыс грн переводом на револют и вайс из привата по курсу привата + 2 процента, - получается почти как на черном рынке курс. Но тот револют тоже может запросто забанить. И еще потом вывести тоже нужно куда-то.п.с2. реально пора уже отпускать-соединять курсы и закрывать весь этот треш. НБУ, ааууу, знаю что вы читаете форумы.