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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9671967296739674
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:52

А он воно що, Михайлович!©)))

  rapyd777 написав:А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

Ну все - тепер тільки залишилось це розігнати по соцмережах і, вуаля, - долар впаде до 29! :mrgreen:
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