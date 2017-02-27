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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:52
rapyd777 написав:
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
Ну все - тепер тільки залишилось це розігнати по соцмережах і, вуаля, - долар впаде до 29!
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