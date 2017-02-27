Це погано. В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара. Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.
По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
Це погано. В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара. Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.
По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой