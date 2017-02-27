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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9672967396749675>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:33

  somilitark написав:
  Vitalych-new написав:0,998

Це погано.
В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара.
Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.

По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:52

А он воно що, Михайлович!©)))

  rapyd777 написав:А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

Ну все - тепер тільки залишилось це розігнати по соцмережах і, вуаля, - долар впаде до 29! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:35

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edvardd
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такі діла...

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:27

  rapyd777 написав:
  somilitark написав:
  Vitalych-new написав:0,998

Це погано.
В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара.
Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.

По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:33

konstantin kirovograd

Ну так некоторые и нычки собирают только новыми 1000 купюрами.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:23

❗️Посольство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с призывом немедленно ее покинуть

▪️Также гражданам США рекомендуют избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских».

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:28

  Xenon написав:
❗️Посольство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с призывом немедленно ее покинуть

▪️Также гражданам США рекомендуют избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских».


Что это?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:42

  Xenon написав:
❗️Посольство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с призывом немедленно ее покинуть

▪️Также гражданам США рекомендуют избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских».



Припиніть розганяти іпсо, будь ласка, посольство США такі повідомлення регулярно випускає під час військових дій, це їхня робота.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:51

  Xenon написав:
❗️Посольство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с призывом немедленно ее покинуть

▪️Также гражданам США рекомендуют избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских».



а першоджерело є?
greenozon
 
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