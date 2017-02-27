RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9672967396749675
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:01

  greenozon написав:а першоджерело є?


Першоджерело :arrow: https://ua.usembassy.gov/uk/
Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Чет 14 лип, 2022 20:04, всього редагувалось 1 раз.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 10.10.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:а першоджерело є?


Є: https://ua.usembassy.gov/security-alert ... awareness/
Civis
 
Повідомлень: 274
З нами з: 08.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:10

  Civis написав:
  greenozon написав:а першоджерело є?


Є: https://ua.usembassy.gov/security-alert ... awareness/


І подібні повідомлення для громадян США у них там регулярно у стрічці.

Ще раз – навіщо розганяти це іпсо, тим більше у цій гілці?
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.03.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:22

За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:25

  fler написав:За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10


А синій бакс є в наявності?
remark
 
Повідомлень: 924
З нами з: 25.12.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zerocool написав:І подібні повідомлення для громадян США у них там регулярно у стрічці.


Предыдущее предупреждение было 1,5 месяца назад (28 мая).

  zerocool написав:Ще раз – навіщо розганяти це іпсо, тим більше у цій гілці?


С чего Вы взяли, что кто-то "разгоняет ИПСО" этим сообщением? Все мы взрослые люди - просто принимаем к сведению новую информацию.
Civis
 
Повідомлень: 274
З нами з: 08.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:42

  Civis написав:
С чего Вы взяли, что кто-то "разгоняет ИПСО" этим сообщением? Все мы взрослые люди - просто принимаем к сведению новую информацию.


Там міститься рівно 0 (нуль) будь-якої нової інформації.

Вкидати рутинне регулярне повідомлення в непризначену для цього гілку - шкідництво та іпсо.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.03.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:50

  remark написав:
  fler написав:За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10


А синій бакс є в наявності?


Так, є без проблем. І робота в обидві сторони.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9672967396749675
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3086, 3087, 3088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30877 32956620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 19:34
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1613 11276290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532010
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (263)
14.07.2022 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.