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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:01
greenozon написав:
а першоджерело є?
Першоджерело https://ua.usembassy.gov/uk/
Востаннє редагувалось ТИХИЙ
в Чет 14 лип, 2022 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:02
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:10
І подібні повідомлення для громадян США у них там регулярно у стрічці.
Ще раз – навіщо розганяти це іпсо, тим більше у цій гілці?
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zerocool
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:22
За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10
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fler
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:25
fler написав:
За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10
А синій бакс є в наявності?
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remark
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:25
zerocool написав:
І подібні повідомлення для громадян США у них там регулярно у стрічці.
Предыдущее предупреждение было 1,5 месяца назад (28 мая).
zerocool написав:
Ще раз – навіщо розганяти це іпсо, тим більше у цій гілці?
С чего Вы взяли, что кто-то "разгоняет ИПСО" этим сообщением? Все мы взрослые люди - просто принимаем к сведению новую информацию.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:42
Civis написав:
С чего Вы взяли, что кто-то "разгоняет ИПСО" этим сообщением? Все мы взрослые люди - просто принимаем к сведению новую информацию.
Там міститься рівно 0 (нуль) будь-якої нової інформації.
Вкидати рутинне регулярне повідомлення в непризначену для цього гілку - шкідництво та іпсо.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 20:50
remark написав: fler написав:
За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10
А синій бакс є в наявності?
Так, є без проблем. І робота в обидві сторони.
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