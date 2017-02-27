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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9672967396749675>
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:33

  somilitark написав:
  Vitalych-new написав:0,998

Це погано.
В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара.
Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.

По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:52

А он воно що, Михайлович!©)))

  rapyd777 написав:А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

Ну все - тепер тільки залишилось це розігнати по соцмережах і, вуаля, - долар впаде до 29! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:35

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:56

такі діла...

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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:27

  rapyd777 написав:
  somilitark написав:
  Vitalych-new написав:0,998

Це погано.
В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара.
Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.

По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:33

konstantin kirovograd

Ну так некоторые и нычки собирают только новыми 1000 купюрами.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:22

За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:25

  fler написав:За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10


А синій бакс є в наявності?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:50

  remark написав:
  fler написав:За останні пару місяців помітила, що курси на Шулявці краще, ніж на Печерську. До війни було навпаки. Напр., сьогодні
Шулявка 37,55 - 37,75,
Печерськ 37,00 - від 37,90 до 38,10


А синій бакс є в наявності?


Так, є без проблем. І робота в обидві сторони.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:29

  knoppixx написав:Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».

https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009

Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. :evil: Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз.
Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка
Маю надію та вірю в ЗСУ

Восени має скінчитися?! А якого року можна уточнити?! Поки що навіть натяку на те, що це все скоро скінчиться немає! Дай Бог, якщо б це скінчилося за пару років…
Qwerty
 
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