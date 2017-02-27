Це погано. В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара. Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.
По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
Це погано. В мене склалось враження, що це дуже слушна думка прив'язатись в розрахунках офіційних курсів гривні до євро, а не до долара. Ми Європа, як ідуть справи в західній Європи так і в нас, коли євро було сильне, то і гривня себе чудово відчувала.
По курсу. Пішов сьогодні віткат, але є одне але, знайомий жалівся, що проблемою було купити 1000 синіми, оббігав дуже багато банків, обмінок, поки купив не таку вже і велику суму.
А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?
нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой
Гугл транслейт вам у допомогу. Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою. Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз. Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка Маю надію та вірю в ЗСУ
Восени має скінчитися?! А якого року можна уточнити?! Поки що навіть натяку на те, що це все скоро скінчиться немає! Дай Бог, якщо б це скінчилося за пару років…