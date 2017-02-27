Гугл транслейт вам у допомогу. Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою. Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз. Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка Маю надію та вірю в ЗСУ
Восени має скінчитися?! А якого року можна уточнити?! Поки що навіть натяку на те, що це все скоро скінчиться немає! Дай Бог, якщо б це скінчилося за пару років…
Гугл транслейт вам у допомогу. Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою. Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз. Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка Маю надію та вірю в ЗСУ
щось не схоже що це Штати пропонують, за наративами схоже на кацапцькі мрії
knoppixx написав:Вітаю. США пропонують план, щодо врегулювання «кризи». https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009 Гугл транслейт вам у допомогу. Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
DIMITRI K. SIMES Russia, Eurasia, National Security Policy Dimitri K. Simes is President and CEO of the Center for the National Interest and Publisher of its foreign policy magazine, The National Interest.
розповсюджуєте висери руссо нациків? гадаю за таке побрібно відразу банити.