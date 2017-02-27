RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9672967396749675
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:00

  Qwerty написав:
  knoppixx написав:Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».

https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009

Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. :evil: Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз.
Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка
Маю надію та вірю в ЗСУ

Восени має скінчитися?! А якого року можна уточнити?! Поки що навіть натяку на те, що це все скоро скінчиться немає! Дай Бог, якщо б це скінчилося за пару років…

На жаль - тільки розпочатись... :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:25

  konstantin kirovograd написав:
  rapyd777 написав: А почему только синими? Из-за возможного фальша до 2016г, качество которого изготовленного в Иране, Афгане или Китае отличить можно только при спец проверке?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой

Проблема існує інша.
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/finance/v-ukraine-nashestvie-poddelnyh-deneg-1064579.html
Кожному своє, в залежності від обставин.
При розрахунках "з рук в руки" "синіми" сотками значно менше небажаних "варіантів". На "синіх" сотках краще видно неозброєним оком наслідки перебування у воді та плісняву.
centurionus
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 07.10.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:38

  knoppixx написав:Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».

https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009

Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. :evil: Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз.
Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка
Маю надію та вірю в ЗСУ
щось не схоже що це Штати пропонують, за наративами схоже на кацапцькі мрії
Diman
 
Повідомлень: 622
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:25

  konstantin kirovograd написав:
  rapyd777 написав:
А почему только синими?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой


тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.
Petro2004
 
Повідомлень: 104
З нами з: 28.01.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28

  Petro2004 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  rapyd777 написав:
А почему только синими?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой


тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.

це деж таке? перший раз чую (хоча для зберігання також люблю синій, але це естетіка)
gonzo
 
Повідомлень: 284
З нами з: 05.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30

  knoppixx написав:Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».
https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009
Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. :evil: Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.

https://cftni.org/expert/dimitri-k-simes-2/
DIMITRI K. SIMES
Russia, Eurasia, National Security Policy
Dimitri K. Simes is President and CEO of the Center for the National Interest and Publisher of its foreign policy magazine, The National Interest.

розповсюджуєте висери руссо нациків?
гадаю за таке побрібно відразу банити.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9672967396749675
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: amtrans, bamper, Evgeny_74, lenakurs і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3086, 3087, 3088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30878 32957821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 08:04
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1613 11276562
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.