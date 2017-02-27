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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9672967396749675
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:25

  konstantin kirovograd написав:
  rapyd777 написав:
А почему только синими?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой


тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28

  Petro2004 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  rapyd777 написав:
А почему только синими?

нет. это потому у некоторых людей проблемы с головой


тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.

це деж таке? перший раз чую (хоча для зберігання також люблю синій, але це естетіка)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:«Нафтогаз» за крок до дефолту. Держкомпанія просить відтермінувати сплату боргу на $350 млн.

Кредитори відмовили "Нафтогазу" у відстроченні виплати боргу
Запит державної компанії застав багатьох кредиторів зненацька, оскільки до виплати облігації на суму 335 мільйонів доларів, яка має бути виплачена 19 липня, залишилося дуже мало часу.
Це також посилило побоювання, що уряд України може спробувати зробити щось подібне перед виплатою за суверенними облігаціями на суму близько 1 мільярда доларів, що підлягає виплаті у вересні. https://delo.ua/energetics/kreditori-vi ... gu-401354/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:12

Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні).
Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:18

ЕС сократит помощь Украине на фоне отказа от российского газа, - Bloomberg

Европейский союз отстает от своих обещаний предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи, поскольку блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:07

  Hotab написав:Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні).
Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара??

Карточный турист, имей совесть
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто в курсах: по чому рубель/дол. в Хуйлостані можна реально купити фізичній особі ?
alex10
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