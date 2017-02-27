jump написав:«Нафтогаз» за крок до дефолту. Держкомпанія просить відтермінувати сплату боргу на $350 млн.
Кредитори відмовили "Нафтогазу" у відстроченні виплати боргу Запит державної компанії застав багатьох кредиторів зненацька, оскільки до виплати облігації на суму 335 мільйонів доларів, яка має бути виплачена 19 липня, залишилося дуже мало часу. Це також посилило побоювання, що уряд України може спробувати зробити щось подібне перед виплатою за суверенними облігаціями на суму близько 1 мільярда доларів, що підлягає виплаті у вересні. https://delo.ua/energetics/kreditori-vi ... gu-401354/
Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні). Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара??
Hotab написав:Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні). Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара??