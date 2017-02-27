Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:13

Hotab написав: Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні).

Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара?? Знайомі в єврозоні хочуть продати мені гуманітарні єври (готівка, з доставкою по їх приїзду в Україну , тобто за кілька місяців) по 35. Я перераховую їм гривню, бо їм для чогось вона треба (може кредити , може родичам, що залишились в Україні).Якби це долар, то не сумнівався б. Не ризиковано брати євро? Куди ця валюта далі буде дивитись по відношенню до долара??

я в 2016 купил больше 50к евро по кроссам от 1,038-1,065 (этим немного сгладил свои потери от покупки большого кол-ва евро по кроссу 1,17-1,24)тогда все говорили о паритете, но рискнул...заработал? нетв 2017г пугали приходом к власти Марии Ле Пен, перестраховался и скинул весной 2017 евро по 1,11-1,12 (а он к Августу 2017 времено был даже 1,24)рискуете ли вы беря евро по 35? думаю что практически нет (это на сегодня кросс 0,95)если боитесь дальнейшего падения евро , то можете в течении 1-2 недели поднять свои 4%поменяв евро на доллар в Украинев текущей ситиации я бы не стал вкладываться в евро, в надежде, что он отскочит и заработать свои 4-6%,но если предлагают кросс 0,95, то даБлумберг объясняет , см.нижеКогда во время мирового финансового кризиса 2008 года экономика США рухнула, один евро стоил примерно в 1,6 раза дороже доллара США. Теперь сочетание того, чтоЕвро впервые опустился до такого уровня с 2002 года, в первые годы существования валюты.1. Почему евро тонет?Европа больше всего страдает от собственных санкций против РФ, которая спровоцировала энергетический кризис и потенциально может привести к длительной и глубокой рецессии. Это ставит ЕЦБ в затруднительное положение, пытаясь обуздать инфляцию и смягчить замедление экономики, поскольку он стремится повысить стоимость заимствований впервые с 2011 года. В то же время Фи. Это делает доходность по казначейским облигациям США выше, чем по долговым обязательствам Европы, что побуждает инвесторов переходить к доллару и отказываться от евро. Более того, доллар выигрывает от своего статуса актива-убежища, а это означает, что по мере затягивания военного конфликта и усугубления последствий евро продолжает падать.В течение многих лет политики во многих странах приветствовали ослабление валюты как средство стимулирования экономического роста, поскольку это делает их экспорт более конкурентоспособным. Но сейчас, когда инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня с момента начала таких рекордов, ее слабость нежелательна, поскольку она способствует росту цен за счет удорожания импорта. В июне потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Некоторые политики подчеркивают, что более слабый евро является риском для цели центрального банка вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе, хотя ЕЦБ не таргетирует обменный курс.3. Важен ли уровень 1:1?Да. Это психологический порог для рынка. Впервые евро упал до паритета с долларом в декабре 1999 года, когда не прошло и года после его создания. Как и сейчас, аналитики тогда указывали на расширение спреда между доходностью облигаций Германии и США и более сильный экономический рост в США. Это было ударом по гордости европейцев, которые считали единую валюту важным политическим проектом и соперником господствующего доллара. Сегодня евро считается одной из ключевых мировых валют для транзакций и резервов, хотя достижение паритета по-прежнему символично. Что касается финансовых рынков, валютные трейдеры ожидают турбулентности на уровне 1:1, учитывая,Сложно сказать. Некоторые аналитики предсказывали, что единая валюта может упасть до 90 центов США, если Россия усугубит кризис, прекратив поставки газа в Европу. Согласно торговым данным Депозитарной трастовой и клиринговой корпорации, с начала июля опционные трейдеры делают больше ставок на уровне около 0,95 доллара, при этом 0,9850 доллара потенциально могут выступать в качестве краткосрочного дна. Стратеги Deutsche Bank подсчитали, что падение до 0,95-0,97 доллара будет соответствовать историческим экстремальным значениям обменных курсов с момента окончания в 1971 году так называемой Бреттон-Вудской системы, которая привязывала стоимость многих валют к доллару США. Тем не менее, по их словам, эти уровни вполне могут быть достигнуты в случае рецессии.Суть заключается в сокращении разницы процентных ставок с другими мировыми рынками облигаций. К тому времени, когда ФРС повысила процентную ставку на 150 базисных пунктов всего за три месяца, ЕЦБ еще не предпринял никаких действий, сохраняя свою ключевую ставку отрицательной. В то время как европейские политики в области ставок сигнализировали о начале своего цикла повышения, включая потенциальное повышение на 50 базисных пунктов в сентябре, назревают сомнения относительно того, как долго они смогут его поддерживать. Повышать ставки ЕЦБ труднее, чем другим центральным банкам. Это связано с тем, что стоимость заимствований стран еврозоны с большими долгами рискует выйти из-под контроля, если инвесторы начнут сомневаться в их способности выдерживать долговую нагрузку. Даже намек на то, что политики планируют ужесточить политику быстрее, чем некоторые ожидали в июне, привел к тому, что доходность итальянских 10-летних облигаций поднялась выше 4% впервые с 2014 года. С тех пор инвесторов более или менее успокоили обещания нового инструмента для предотвращения необоснованных всплесков доходности периферийных облигаций. Но если этот план разочарует рынки, они могут начать сомневаться в том, насколько сильно ЕЦБ сможет ужесточить ДКП.6. Является ли это экзистенциальным кризисом для евро?Нет, хотя, помимо давления на ее стоимость, единая валюта как концепция в прошлом сталкивалась с проблемами. С момента ее создания скептики указывали на трудности управления валютным союзом разрозненных экономик. Это стало наиболее очевидным во время кризиса суверенного долга еврозоны в 2012 году, когда инвесторы начали избегать активов стран с более высоким уровнем задолженности, таких как Греция, Италия и Испания. Подъем политиков-евроскептиков в Италии и других странах также вызвал беспокойство по поводу устойчивости блока. Решающим моментом стал июль 2012 года, когда президент ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать «все, что потребуется», чтобы сохранить единую валюту. Тем не менее, прямые интервенции для поддержки евро на валютных рынках случаются редко, хотя центральные банки и принимали меры в 2000 году.В более широком смысле, слабость евро по отношению к доллару помогает европейским экспортерам, поскольку делает их продукцию более конкурентоспособной и увеличивает доходы. На Америку приходится более 40% продаж 70 крупных европейских компаний, включая Sanofi и Aegon NV. Это также приносит облегчение американским путешественникам в Европу, снижая стоимость их поездок и помогая американцам дома бороться с собственной импортированной инфляцией.Либби Черри при содействии Майкла Мсики © 2022 Bloomberg