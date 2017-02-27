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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9673967496759676
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Киеве на Соломе видел вывеску с долларом по 37.35. Даже небольшая очередь была в обменник)

Всё, откат?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:50

Andrey2512 То мабуть черга на здачу по 37 від оленів, що купляли по 38
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:07

Visky Можливо й так )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.07.2022..........18.07.2022
дата розрахунку............14.07.2022...........15.07.2022
Євро...............................29,2754................29,4173...+0.48%
Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0056 (вчера 1.0007).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.30 (вчера 108.75)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:48

36.75 - 37.05 Львів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:
Amat
 
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