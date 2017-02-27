В Киеве на Соломе видел вывеску с долларом по 37.35. Даже небольшая очередь была в обменник)
Всё, откат?)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Киеве на Соломе видел вывеску с долларом по 37.35. Даже небольшая очередь была в обменник)
Всё, откат?)
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:50
Andrey2512 То мабуть черга на здачу по 37 від оленів, що купляли по 38
Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.07.2022..........18.07.2022
дата розрахунку............14.07.2022...........15.07.2022
Євро...............................29,2754................29,4173...+0.48%
Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0056 (вчера 1.0007).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.30 (вчера 108.75)
Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.
Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:
Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:26
Якісь дитячі висловлювання.
Хотіли злитись коли курс трохи відкотив, а якщо пішов би вище, то що? Вже би не хотіли?
Чого не злились в минулу неділю по 36.50?
Чи ви хотіли злитись в середу по 37.80 і стати назад по самому низу, коли він станеться? А перший раз хотіли здати по 29 в лютому? Що завадило?
По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?
Торба і ще маленька кравчучка, де банки візьмуть валюту, якщо в поточній ситуації буде віртуальний валютний попит ярдів на 10 чи 15 євро чи доларів?
Бо потім буде знову купа невдоволення, коли банки "валюту" при потребі будуть видавати гривнею по віртуальному прийому в касі.
Наче не перший раз на гілці, а таки успішні думки валите, що аж соромно]]]
По курсу, намалювався справжній відкат, Київ найвужче 37.15 на 37.25. Дивиться курс ще вниз.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:33
somilitark
Может так с инфляцией борятся?) Выманивают напечатанную гривну такими способами ))
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:19
О, Amat, ну как Вы поступили ?
Вот Ваше сообщение от 24 ноября.
|