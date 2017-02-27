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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9674967596769677>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Киеве на Соломе видел вывеску с долларом по 37.35. Даже небольшая очередь была в обменник)

Всё, откат?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:50

Andrey2512 То мабуть черга на здачу по 37 від оленів, що купляли по 38
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:07

Visky Можливо й так )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.07.2022..........18.07.2022
дата розрахунку............14.07.2022...........15.07.2022
Євро...............................29,2754................29,4173...+0.48%
Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0056 (вчера 1.0007).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.30 (вчера 108.75)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:48

36.75 - 37.05 Львів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:26

  Amat написав:Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:

Якісь дитячі висловлювання.
Хотіли злитись коли курс трохи відкотив, а якщо пішов би вище, то що? Вже би не хотіли?
Чого не злились в минулу неділю по 36.50?
Чи ви хотіли злитись в середу по 37.80 і стати назад по самому низу, коли він станеться? А перший раз хотіли здати по 29 в лютому? Що завадило?

По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?
Торба і ще маленька кравчучка, де банки візьмуть валюту, якщо в поточній ситуації буде віртуальний валютний попит ярдів на 10 чи 15 євро чи доларів?

Бо потім буде знову купа невдоволення, коли банки "валюту" при потребі будуть видавати гривнею по віртуальному прийому в касі.
Наче не перший раз на гілці, а таки успішні думки валите, що аж соромно]]]

По курсу, намалювався справжній відкат, Київ найвужче 37.15 на 37.25. Дивиться курс ще вниз.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:33

somilitark

Может так с инфляцией борятся?) Выманивают напечатанную гривну такими способами ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:19

  Amat написав:Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:

О, Amat, ну как Вы поступили ?
Вот Ваше сообщение от 24 ноября.
  Amat написав:Всем привет!
Мне летом нужно погасить существенную сумму в евро.
Сейчас, на моменте, могу конвертнуться по курсу 1,12

Как думаете, евро до лета опустится ниже или есть смысл сейчас конвертнуть ?

Заранее благодарен за ответ
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:02

Це відкат, бо я еври по 35 нагріб.
Hotab
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