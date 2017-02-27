|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:12
flyman написав:prodigy
Євро слабшає при конфліктах в поблизу Європи. Так було при Балканській кризі, напр.
Я би більше звертав увагу на євроінфляцію в єврозоні, а не на курс.
Хто не вірить в Євро, значить вважає, що РФ нападе на одну з країн ЄС.
Чем нравится Европа, что здесь все равно на курс. Пока в магазинах полки ломятся от товаров с надписью "Сделано в ЕС" и они продаются за евро - поводов для беспокойства нет. Таким образом, у людей на одну проблеуму (курс) меньше.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30881
|32958672
|
|
|1614
|11276811
|
П'ят 15 лип, 2022 12:47
Успіх
|
|7972
|22532204
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|