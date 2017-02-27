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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9674967596769677
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:12

  flyman написав:prodigy

Євро слабшає при конфліктах в поблизу Європи. Так було при Балканській кризі, напр.
Я би більше звертав увагу на євроінфляцію в єврозоні, а не на курс.
Хто не вірить в Євро, значить вважає, що РФ нападе на одну з країн ЄС.
Чем нравится Европа, что здесь все равно на курс. Пока в магазинах полки ломятся от товаров с надписью "Сделано в ЕС" и они продаются за евро - поводов для беспокойства нет. Таким образом, у людей на одну проблеуму (курс) меньше.
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