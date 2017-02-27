Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:34

somilitark написав: Amat написав: Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...

Впадло ножками по обменкам бегать.



Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-: Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...Впадло ножками по обменкам бегать.Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:

Якісь дитячі висловлювання.

Хотіли злитись коли курс трохи відкотив, а якщо пішов би вище, то що? Вже би не хотіли?

Чого не злились в минулу неділю по 36.50?

Чи ви хотіли злитись в середу по 37.80 і стати назад по самому низу, коли він станеться? А перший раз хотіли здати по 29 в лютому? Що завадило?



По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?

Торба і ще маленька кравчучка, де банки візьмуть валюту, якщо в поточній ситуації буде віртуальний валютний попит ярдів на 10 чи 15 євро чи доларів?



Бо потім буде знову купа невдоволення, коли банки "валюту" при потребі будуть видавати гривнею по віртуальному прийому в касі.

Наче не перший раз на гілці, а таки успішні думки валите, що аж соромно]]]



По курсу, намалювався справжній відкат, Київ найвужче 37.15 на 37.25. Дивиться курс ще вниз. Якісь дитячі висловлювання.Хотіли злитись коли курс трохи відкотив, а якщо пішов би вище, то що? Вже би не хотіли?Чого не злились в минулу неділю по 36.50?Чи ви хотіли злитись в середу по 37.80 і стати назад по самому низу, коли він станеться? А перший раз хотіли здати по 29 в лютому? Що завадило?По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?Торба і ще маленька кравчучка, де банки візьмуть валюту, якщо в поточній ситуації буде віртуальний валютний попит ярдів на 10 чи 15 євро чи доларів?Бо потім буде знову купа невдоволення, коли банки "валюту" при потребі будуть видавати гривнею по віртуальному прийому в касі.Наче не перший раз на гілці, а таки успішні думки валите, що аж соромно]]]По курсу, намалювався справжній відкат, Київ найвужче 37.15 на 37.25. Дивиться курс ще вниз.

Ви мене, здається, трохи з кимось зплутали...1) другий раз я хотів "злитись" вчора.2) перший раз я хотів злитись біля місяця тому (відверто кажучи, не пам'ятаю дату вже), але коли курс був теж - більше 37.3) по 36,5 не хотів зливатись.4) Стосовно "Чого не злились в минулу неділю по 36.50" - бо в цьому не було сенсу....5) Стосовно "По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?" - да мені байдуже....P.S.: цей форум про курс та можливість на ньому заробити... Принаймі був, до війни. Тож я говорю виключо в ції парадигмі...P.S.S: Стосовно "онлайн обміну". Я також говорив про це лише як про раніше наявний\зараз відсутній інструмент для спроби заробити на валютних коливаннях...P.S.S.S: Ще раз. Або ви мене з кимось сплутали, або ви не зрозуміли мету мого "посту"... А він простий. Я вважаю, що за декілька днів (5-7) курс знизиться. І ті, хто зараз встигне "злитись", за тиждень зможуть відкупитись дешевше 37 грн за у.е.