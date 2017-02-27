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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9674967596769677
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:12

  flyman написав:prodigy

Євро слабшає при конфліктах в поблизу Європи. Так було при Балканській кризі, напр.
Я би більше звертав увагу на євроінфляцію в єврозоні, а не на курс.
Хто не вірить в Євро, значить вважає, що РФ нападе на одну з країн ЄС.
Чем нравится Европа, что здесь все равно на курс. Пока в магазинах полки ломятся от товаров с надписью "Сделано в ЕС" и они продаются за евро - поводов для беспокойства нет. Таким образом, у людей на одну проблеуму (курс) меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:18

Запорожье
🇺🇸USD 37.20 37.50
🇪🇺EUR 37.35 37.75
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:19

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 37.20 37.50
🇪🇺EUR 37.35 37.75

Дешевще буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:34

  somilitark написав:
  Amat написав:Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:

Якісь дитячі висловлювання.
Хотіли злитись коли курс трохи відкотив, а якщо пішов би вище, то що? Вже би не хотіли?
Чого не злились в минулу неділю по 36.50?
Чи ви хотіли злитись в середу по 37.80 і стати назад по самому низу, коли він станеться? А перший раз хотіли здати по 29 в лютому? Що завадило?

По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?
Торба і ще маленька кравчучка, де банки візьмуть валюту, якщо в поточній ситуації буде віртуальний валютний попит ярдів на 10 чи 15 євро чи доларів?

Бо потім буде знову купа невдоволення, коли банки "валюту" при потребі будуть видавати гривнею по віртуальному прийому в касі.
Наче не перший раз на гілці, а таки успішні думки валите, що аж соромно]]]

По курсу, намалювався справжній відкат, Київ найвужче 37.15 на 37.25. Дивиться курс ще вниз.


Ви мене, здається, трохи з кимось зплутали...

1) другий раз я хотів "злитись" вчора.
2) перший раз я хотів злитись біля місяця тому (відверто кажучи, не пам'ятаю дату вже), але коли курс був теж - більше 37.

3) по 36,5 не хотів зливатись.

4) Стосовно "Чого не злились в минулу неділю по 36.50" - бо в цьому не було сенсу....

5) Стосовно "По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?" - да мені байдуже....

P.S.: цей форум про курс та можливість на ньому заробити... Принаймі був, до війни. Тож я говорю виключо в ції парадигмі...

P.S.S: Стосовно "онлайн обміну". Я також говорив про це лише як про раніше наявний\зараз відсутній інструмент для спроби заробити на валютних коливаннях...


P.S.S.S: Ще раз. Або ви мене з кимось сплутали, або ви не зрозуміли мету мого "посту"... А він простий. Я вважаю, що за декілька днів (5-7) курс знизиться. І ті, хто зараз встигне "злитись", за тиждень зможуть відкупитись дешевше 37 грн за у.е.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:41

  Игорь написав:
  Amat написав:Блин. Второй раз уже хочу слиться и не успеваю...
Впадло ножками по обменкам бегать.

Верните уже онлайн обмены! Дайте честным, азартным "мелким спекулянтам" "нервишки потеребить" (-:

О, Amat, ну как Вы поступили ?
Вот Ваше сообщение от 24 ноября.
  Amat написав:Всем привет!
Мне летом нужно погасить существенную сумму в евро.
Сейчас, на моменте, могу конвертнуться по курсу 1,12

Как думаете, евро до лета опустится ниже или есть смысл сейчас конвертнуть ?

Заранее благодарен за ответ


Рад, что вам интересно.

После долгого выжидания и прочтения мнений всех участников форума... остался в долларах... И искренне надеялся, что евро НЕ подаражает...
купил всего 5 к. евро. по 1,05. Остальное в долларах оставил. и был готов перейти в евро дешевле 1,05. но случилась война...

По итогу - не прогадал.
Но.
моя покупка, запланированная на лето, плавно перенеслась на осень-зиму (не по моей воле)...
Так что сейчас, по сути, у меня тот же вопрос остался - купить сейчас по 1:1 или, все же "поверить аналитикам" и ждать 1(доллар):0,9 (евро)

Пока решения не принял :D
В 0,8 евро, если честно, не верю...
Скорее верю в "откат" евро выше 1:1

но пока в долларе.
Amat
 
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