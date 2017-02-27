Чем нравится Европа, что здесь все равно на курс. Пока в магазинах полки ломятся от товаров с надписью "Сделано в ЕС" и они продаются за евро - поводов для беспокойства нет. Таким образом, у людей на одну проблеуму (курс) меньше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:12
Чем нравится Европа, что здесь все равно на курс. Пока в магазинах полки ломятся от товаров с надписью "Сделано в ЕС" и они продаются за евро - поводов для беспокойства нет. Таким образом, у людей на одну проблеуму (курс) меньше.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:19
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:34
Ви мене, здається, трохи з кимось зплутали...
1) другий раз я хотів "злитись" вчора.
2) перший раз я хотів злитись біля місяця тому (відверто кажучи, не пам'ятаю дату вже), але коли курс був теж - більше 37.
3) по 36,5 не хотів зливатись.
4) Стосовно "Чого не злились в минулу неділю по 36.50" - бо в цьому не було сенсу....
5) Стосовно "По онлайн обміну теж якісь наівні навіювання, ви знаєте скільки у громадян на поточних рахунках гривні?" - да мені байдуже....
P.S.: цей форум про курс та можливість на ньому заробити... Принаймі був, до війни. Тож я говорю виключо в ції парадигмі...
P.S.S: Стосовно "онлайн обміну". Я також говорив про це лише як про раніше наявний\зараз відсутній інструмент для спроби заробити на валютних коливаннях...
P.S.S.S: Ще раз. Або ви мене з кимось сплутали, або ви не зрозуміли мету мого "посту"... А він простий. Я вважаю, що за декілька днів (5-7) курс знизиться. І ті, хто зараз встигне "злитись", за тиждень зможуть відкупитись дешевше 37 грн за у.е.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:41
Рад, что вам интересно.
После долгого выжидания и прочтения мнений всех участников форума... остался в долларах... И искренне надеялся, что евро НЕ подаражает...
купил всего 5 к. евро. по 1,05. Остальное в долларах оставил. и был готов перейти в евро дешевле 1,05. но случилась война...
По итогу - не прогадал.
Но.
моя покупка, запланированная на лето, плавно перенеслась на осень-зиму (не по моей воле)...
Так что сейчас, по сути, у меня тот же вопрос остался - купить сейчас по 1:1 или, все же "поверить аналитикам" и ждать 1(доллар):0,9 (евро)
Пока решения не принял
В 0,8 евро, если честно, не верю...
Скорее верю в "откат" евро выше 1:1
но пока в долларе.
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