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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 00:03
Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
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Zebra
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Додано: Суб 16 лип, 2022 05:50
Zebra написав:Amat
, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
Десь туди ... Не знаєте пачьом на мацкві дол. реальний ?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 06:59
flyman написав:
В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?
А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?
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