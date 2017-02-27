RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9675967696779678
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 05:50

  Zebra написав:Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.

Десь туди ... Не знаєте пачьом на мацкві дол. реальний ?
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10082
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 06:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?

А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?
WallNutPen
 
Повідомлень: 607
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9675967696779678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3087, 3088, 3089
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30882 32959780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 18:55
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1614 11277234
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 12:47
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3669)
16.07.2022 07:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.