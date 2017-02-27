Alex2007 написав:

нафиг то євро.я купил эту недовалюту в 2020 по около 1.17 (раньше тоже искал к ней подходы, даже в 2015 и 2016 купил по 1.05 на дне на тот момент), немного для диверсификации, когда все рассказывали, что вот чуть-чуть и баксу хана.Как-бы катастрофа не случилась, но толку от этого евро я вообще не вижу, если не живешь там, не путешествуешь там и не барыжишь товарами, покупаемыми за евро.Украинцу лучше уже в долларах покупать для сбережений, хотя и это тоже сейчас не самый лучший вариант, но точно лучше и понятнее (для меня) чем в гривне. А для спекуляций покупать евро - я не знаю как можно заработать на евро . С 2014 года мне ни разу не удавалось пофиксить долларовый профит с евро, правда я не сильно то бежал куда-то, но я к тому что с доллар-гривна может даже ленивый фиксировать прибыль, то с евро так не получится. "обещали" евро будет только дорожать, а получается "хлопок" и "отрицательный рост" на 20%+-.Вопрос - зачем брать на себя дополнительные валютные риски?А привязывать гривну к евро - вообще маразм (после такой привязки хер вы заработаете даже полкопейки на колебании гривны)