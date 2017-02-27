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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 00:03
Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
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Zebra
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Додано: Суб 16 лип, 2022 05:50
Zebra написав:Amat
, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
Десь туди ... Не знаєте пачьом на мацкві дол. реальний ?
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alex10
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Додано: Суб 16 лип, 2022 06:59
flyman написав:
В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?
А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?
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WallNutPen
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Додано: Суб 16 лип, 2022 07:23
WallNutPen написав: flyman написав:
В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?
А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?
Ніколи так не було, і ось знову: в одних грошей повно, в інших бракує.
Ваш КО
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flyman
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:21
Alex2007 написав:
нафиг то євро.
я купил эту недовалюту в 2020 по около 1.17 (раньше тоже искал к ней подходы, даже в 2015 и 2016 купил по 1.05 на дне на тот момент), немного для диверсификации, когда все рассказывали, что вот чуть-чуть и баксу хана.
Как-бы катастрофа не случилась, но толку от этого евро я вообще не вижу, если не живешь там, не путешествуешь там и не барыжишь товарами, покупаемыми за евро.
Украинцу лучше уже в долларах покупать для сбережений, хотя и это тоже сейчас не самый лучший вариант, но точно лучше и понятнее (для меня) чем в гривне. А для спекуляций покупать евро - я не знаю как можно заработать на евро . С 2014 года мне ни разу не удавалось пофиксить долларовый профит с евро, правда я не сильно то бежал куда-то
, но я к тому что с доллар-гривна может даже ленивый фиксировать прибыль, то с евро так не получится. "обещали" евро будет только дорожать, а получается "хлопок" и "отрицательный рост" на 20%+-.
Вопрос - зачем брать на себя дополнительные валютные риски?
А привязывать гривну к евро - вообще маразм (после такой привязки хер вы заработаете даже полкопейки на колебании гривны)
Германия получила мощный бонус для экспортеров в лице слабого евро.
Спрыгнут с ордынского газа, разберуться с хуйлом, опять попрет евро в вверх.
Все будет ок
Вспомните еще как евро пробивало 1.4
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Хомякоид
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:37
Zebra написав:Amat
, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
по 55? в Райфайзене, а в Живаго банк можно скинуть по 63
сегодня
Официальные курсы доллара США банков Москвы
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prodigy
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:45
Хомякоид написав: Alex2007 написав:
нафиг то євро.
я купил эту недовалюту в 2020 по около 1.17 (раньше тоже искал к ней подходы, даже в 2015 и 2016 купил по 1.05 на дне на тот момент), немного для диверсификации, когда все рассказывали, что вот чуть-чуть и баксу хана.
Как-бы катастрофа не случилась, но толку от этого евро я вообще не вижу, если не живешь там, не путешествуешь там и не барыжишь товарами, покупаемыми за евро.
Украинцу лучше уже в долларах покупать для сбережений, хотя и это тоже сейчас не самый лучший вариант, но точно лучше и понятнее (для меня) чем в гривне. А для спекуляций покупать евро - я не знаю как можно заработать на евро . С 2014 года мне ни разу не удавалось пофиксить долларовый профит с евро, правда я не сильно то бежал куда-то
, но я к тому что с доллар-гривна может даже ленивый фиксировать прибыль, то с евро так не получится. "обещали" евро будет только дорожать, а получается "хлопок" и "отрицательный рост" на 20%+-.
Вопрос - зачем брать на себя дополнительные валютные риски?
А привязывать гривну к евро - вообще маразм (после такой привязки хер вы заработаете даже полкопейки на колебании гривны)
Германия получила мощный бонус для экспортеров в лице слабого евро.
Спрыгнут с ордынского газа, разберуться с хуйлом, опять попрет евро в вверх.
Все будет ок Вспомните еще как евро пробивало
1.4
пробивало 1,6
Курс евро к доллару в ходе торгов на электронной платформе EBS во вторник, 15 июля, достиг нового рекорда, поднявшись до 1,6038 долл./евро
. Поводом для роста стали опасения инвесторов относительно состояния экономики США
. Участники рынка обеспокоены положением американской валюты и ожидают, что в ближайшее время начнется новая волна ее продаж, передает Associated Press.
До этого исторический максимум валютная пара евро/доллар обновила в конце апреля 2008г. на уровне 1,5981 долл/евро. В целом с начала текущего года курс евро укрепился по отношению к доллару уже почти на 11% - с уровня 1,45 долл./евро на начало 2008г. до текущего рекордного максимума.
можете помечтать, но в ближайшие 2 года евро не достигнет уровня даже 1,15 (если только этого не захочет кукл из США), потому что 15% это фактически "ввозная пошлина", и такое соотношение в паре валют считается оптимальным для США и ЕС
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