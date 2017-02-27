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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96769677967896799680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 05:50

  Zebra написав:Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.

Десь туди ... Не знаєте пачьом на мацкві дол. реальний ?
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 06:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?

А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 07:23

  WallNutPen написав:
  flyman написав:В ЄС хіба не включили друкарський станок?
Друкують всі.
Яка ще відсутність?

А что разве когда включается "печатный станок" то денег всем дают? И нашару? И много?
Вот кому не дают - а таких большинство - вот у них и отсутствие, не?

Ніколи так не було, і ось знову: в одних грошей повно, в інших бракує.
Ваш КО
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:21

  Alex2007 написав:нафиг то євро.
я купил эту недовалюту в 2020 по около 1.17 (раньше тоже искал к ней подходы, даже в 2015 и 2016 купил по 1.05 на дне на тот момент), немного для диверсификации, когда все рассказывали, что вот чуть-чуть и баксу хана.
Как-бы катастрофа не случилась, но толку от этого евро я вообще не вижу, если не живешь там, не путешествуешь там и не барыжишь товарами, покупаемыми за евро.
Украинцу лучше уже в долларах покупать для сбережений, хотя и это тоже сейчас не самый лучший вариант, но точно лучше и понятнее (для меня) чем в гривне. А для спекуляций покупать евро - я не знаю как можно заработать на евро . С 2014 года мне ни разу не удавалось пофиксить долларовый профит с евро, правда я не сильно то бежал куда-то :D , но я к тому что с доллар-гривна может даже ленивый фиксировать прибыль, то с евро так не получится. "обещали" евро будет только дорожать, а получается "хлопок" и "отрицательный рост" на 20%+-. :mrgreen: Вопрос - зачем брать на себя дополнительные валютные риски?
А привязывать гривну к евро - вообще маразм (после такой привязки хер вы заработаете даже полкопейки на колебании гривны)


Германия получила мощный бонус для экспортеров в лице слабого евро.
Спрыгнут с ордынского газа, разберуться с хуйлом, опять попрет евро в вверх.
Все будет ок
Вспомните еще как евро пробивало 1.4
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:37

  Zebra написав:Amat, кожен день по містам херачать ракетами, Путін просто очевидно, що пішов ва-банк, враховуючи швидкість просування орди і те, що вони як мінімум планують захопити Донецьку область, це ще місяців три-чотири буде тривати, потім можливо трохи збавлять оберти, тобто у вас ще буде можливість злитися навіть по 55.


по 55? в Райфайзене, а в Живаго банк можно скинуть по 63 :mrgreen: сегодня
Официальные курсы доллара США банков Москвы
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:45

  Хомякоид написав:
  Alex2007 написав:нафиг то євро.
я купил эту недовалюту в 2020 по около 1.17 (раньше тоже искал к ней подходы, даже в 2015 и 2016 купил по 1.05 на дне на тот момент), немного для диверсификации, когда все рассказывали, что вот чуть-чуть и баксу хана.
Как-бы катастрофа не случилась, но толку от этого евро я вообще не вижу, если не живешь там, не путешествуешь там и не барыжишь товарами, покупаемыми за евро.
Украинцу лучше уже в долларах покупать для сбережений, хотя и это тоже сейчас не самый лучший вариант, но точно лучше и понятнее (для меня) чем в гривне. А для спекуляций покупать евро - я не знаю как можно заработать на евро . С 2014 года мне ни разу не удавалось пофиксить долларовый профит с евро, правда я не сильно то бежал куда-то :D , но я к тому что с доллар-гривна может даже ленивый фиксировать прибыль, то с евро так не получится. "обещали" евро будет только дорожать, а получается "хлопок" и "отрицательный рост" на 20%+-. :mrgreen: Вопрос - зачем брать на себя дополнительные валютные риски?
А привязывать гривну к евро - вообще маразм (после такой привязки хер вы заработаете даже полкопейки на колебании гривны)


Германия получила мощный бонус для экспортеров в лице слабого евро.
Спрыгнут с ордынского газа, разберуться с хуйлом, опять попрет евро в вверх.
Все будет ок
Вспомните еще как евро пробивало 1.4


пробивало 1,6

Курс евро к доллару в ходе торгов на электронной платформе EBS во вторник, 15 июля, достиг нового рекорда, поднявшись до 1,6038 долл./евро. Поводом для роста стали опасения инвесторов относительно состояния экономики США. Участники рынка обеспокоены положением американской валюты и ожидают, что в ближайшее время начнется новая волна ее продаж, передает Associated Press.

До этого исторический максимум валютная пара евро/доллар обновила в конце апреля 2008г. на уровне 1,5981 долл/евро. В целом с начала текущего года курс евро укрепился по отношению к доллару уже почти на 11% - с уровня 1,45 долл./евро на начало 2008г. до текущего рекордного максимума.

можете помечтать, но в ближайшие 2 года евро не достигнет уровня даже 1,15 (если только этого не захочет кукл из США), потому что 15% это фактически "ввозная пошлина", и такое соотношение в паре валют считается оптимальным для США и ЕС
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:48

Доллар, евро...
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:13

  asti написав:Доллар, евро...
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)

Американцы прагматики, а не идиоты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:16

Запорожье
USD/UAH 37.35/37.6
EUR/UAH 37.45/37.85
edvardd
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