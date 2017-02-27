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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 10:18
Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:20
asti написав:
Доллар, евро...
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
маме своей это расскажи, деб*л
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:21
Игорь Алексеевич написав:
Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться
ти вже здався...
видали себе з гілки
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:42
gonzo написав: Petro2004 написав: rapyd777 написав:
А почему только синими?
тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.
це деж таке? перший раз чую (хоча для зберігання також люблю синій, але це естетіка)
екзотичні країни. мабуть вони щось знають (відчувають)!
якби так все було просто, то в канторах і тепер би продавали банкноти до 1996 року.
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Petro2004
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:46
prodigy написав: asti написав:
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
маме своей это расскажи, деб*л
Рассказал, мама не против!
(думаю, Одесса-мама тоже))
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:47
Игорь Алексеевич написав:
Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться
Та зачем же сдаваться?!
- Слиться в антироссийском экстазе!
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:49
antey1969 написав: asti написав:
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...
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asti
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:54
asti написав: antey1969 написав: asti написав:
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...
Дают ровно столько, чтобы могли купировать попытки продвижения. Это очень тонкий расчет и максимальный прагматизм.
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antey1969
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:56
asti написав: antey1969 написав: asti написав:
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд - це клініка.
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Niro
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:04
Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
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antey1969
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