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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9677967896799680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:18

Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться :P :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:20

  asti написав:Доллар, евро...
Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)


маме своей это расскажи, деб*л
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:21

  Игорь Алексеевич написав:Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться :P :P


ти вже здався...
видали себе з гілки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:42

  gonzo написав:
  Petro2004 написав:
  rapyd777 написав:
А почему только синими?

тому що в деяких країнах, НЕ синій - не приймають.

це деж таке? перший раз чую (хоча для зберігання також люблю синій, але це естетіка)

екзотичні країни. мабуть вони щось знають (відчувають)!
якби так все було просто, то в канторах і тепер би продавали банкноти до 1996 року.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:46

  prodigy написав:
  asti написав:Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)
маме своей это расскажи, деб*л
Рассказал, мама не против!
(думаю, Одесса-мама тоже)) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:47

  Игорь Алексеевич написав:Американцы далеко.
Можно Полякам нам сдаться :P :P
Та зачем же сдаваться?!
- Слиться в антироссийском экстазе! :) :)
asti
 
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  antey1969 написав:
  asti написав:Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...
asti
 
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  asti написав:
  antey1969 написав:
  asti написав:Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...

Дают ровно столько, чтобы могли купировать попытки продвижения. Это очень тонкий расчет и максимальный прагматизм.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:56

  asti написав:
  antey1969 написав:
  asti написав:Господа, я вот думаю, Америка нам помогает наибольшим образом - шлют гаубицы, химарсы, снабжают деньгами...
Так почему бы Америке просто не присоединить нас к себе в границах 13 года как Аляску, например, и уже на законных основаниях за нас воевать - пусть Спарц руководит Украиной вместо Ермака. Ведь все уже (я думаю) поняли что ядерная война неизбежна. К чему тогда эти ужимки - гулять так гулять!
:) :)
Американцы прагматики, а не идиоты.
Что-то непохоже...

Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд - це клініка.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:04

  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
antey1969
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