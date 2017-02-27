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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 11:22
Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
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stryzhko
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27
Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд - це клініка.
Вибори у 2019 загрожували нацбезпеці, куди дивилася влада.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 16 лип, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27
antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
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equinox
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:38
Мы на грани грандиозного шухера-в какой форме он будет можно разные сценарии рисовать. На данный момент Морган Стенли и Баффет выходит в кеш.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:59
equinox написав: antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
Ну это вообще отдельная тема.
Беня не ради того подталкивал на президентское кресло Зе, чтобы тот боролся с коррупцией.
Какие такие выбачення?
Прошла ротация одних на других и не более того. Не верьте предвыборным роликам)))
Интересно, что для вас проукраинский курс? Бродить с факелами по Крещатику и горланить нонстоп лозунги.
Или нагнуть весь мир и заставить Байдена учить мову?
Курс у Зе и так проукраинский. Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
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antey1969
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:22
'''''
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Вело
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:27
equinox написав: antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:54
Вело написав:
Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.
Шашлик хоч смачний був на травневі?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:11
stryzhko написав:
Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
думайте ширше:
це означай що половина так званого імпорту по факту була виведення коштів з країни:
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:35
Вело написав:
Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.
що це за фантазії про "покидьки", "В будь-якому разі", "боте"?
Що ми маємо - Порох був в усьому правий
- треба будувати сильну армію
- треба будувати свою культуру-мову
- свою віру, подалі від московії.
Зє (і ви особисто) це все злили - "проєбалі".
І тепер ви розповідаєте що ті хто був правий той покидьок?
Отже роблю висновок що ви досі не зрозуміли причини-наслідки, так?
Тож здається мені що це ви бот-покидьок, який зливав і продовжує зливати Україну.
пс. до речі, як так вийшло що за три роки зє так і знайшов жодних доказів проти Пороха?
Востаннє редагувалось equinox
в Суб 16 лип, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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