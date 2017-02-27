RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9678967996809681>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
stryzhko
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 04.10.16
Подякував: 411 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27

  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд - це клініка.

Вибори у 2019 загрожували нацбезпеці, куди дивилася влада.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 16 лип, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11474
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1708 раз.
Подякували: 2487 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27

  antey1969 написав:
  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.

патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?

пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
equinox
 
Повідомлень: 336
З нами з: 12.12.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:38

Мы на грани грандиозного шухера-в какой форме он будет можно разные сценарии рисовать. На данный момент Морган Стенли и Баффет выходит в кеш.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:59

  equinox написав:
  antey1969 написав:
  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.

патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?

пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.

Ну это вообще отдельная тема.
Беня не ради того подталкивал на президентское кресло Зе, чтобы тот боролся с коррупцией.
Какие такие выбачення?
Прошла ротация одних на других и не более того. Не верьте предвыборным роликам)))
Интересно, что для вас проукраинский курс? Бродить с факелами по Крещатику и горланить нонстоп лозунги.
Или нагнуть весь мир и заставить Байдена учить мову?
Курс у Зе и так проукраинский. Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11329
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:22

'''''
Вело
 
Повідомлень: 269
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:27

  equinox написав:
  antey1969 написав:
  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.

патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?

пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.

Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.
Вело
 
Повідомлень: 269
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:54

  Вело написав:Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.


Шашлик хоч смачний був на травневі? :D
amtrans
 
Повідомлень: 706
З нами з: 20.10.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:11

  stryzhko написав:Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.

думайте ширше:
це означай що половина так званого імпорту по факту була виведення коштів з країни:
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Ти не бачиш, а ті, кого ви, покидьки обзиваєте 73% ідіотами, бачать. В будь-якому разі порошенка не оберуть, розслабся, боте.

що це за фантазії про "покидьки", "В будь-якому разі", "боте"?

Що ми маємо - Порох був в усьому правий
- треба будувати сильну армію
- треба будувати свою культуру-мову
- свою віру, подалі від московії.

Зє (і ви особисто) це все злили - "проєбалі".
І тепер ви розповідаєте що ті хто був правий той покидьок?

Отже роблю висновок що ви досі не зрозуміли причини-наслідки, так?
Тож здається мені що це ви бот-покидьок, який зливав і продовжує зливати Україну.

пс. до речі, як так вийшло що за три роки зє так і знайшов жодних доказів проти Пороха?
Востаннє редагувалось equinox в Суб 16 лип, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
equinox
 
Повідомлень: 336
З нами з: 12.12.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9678967996809681>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3087, 3088, 3089
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30882 32960398
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 18:55
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1614 11277457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 12:47
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3670)
16.07.2022 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.