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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 14:38
antey1969 написав:
Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:55
Чуть чуть офтопа вам подкину)
Господа, а кто еще помимо МОНО банка, дает возможность вовдить деньги с Валютных карт, переводами заграницу?
Альфа точно нельзя) они под колпаком, сказали)
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:02
equinox написав: antey1969 написав:
Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
і що багато "розробили"? чи краще сказати "напилили" на цих "розробках"?
12 квітня 2011 року ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України.
Порошенко - 5-й Президент України: 7 червня 2014 — 20 травня 2019
Про Богдану розповісти чи сам знайдеш?
Про Грім та ракетну програму:
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