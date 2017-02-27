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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9678967996809681
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.

як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чуть чуть офтопа вам подкину)
Господа, а кто еще помимо МОНО банка, дает возможность вовдить деньги с Валютных карт, переводами заграницу?
Альфа точно нельзя) они под колпаком, сказали)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:02

  equinox написав:
  antey1969 написав:Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.

як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.

і що багато "розробили"? чи краще сказати "напилили" на цих "розробках"?

12 квітня 2011 року ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України.

Порошенко - 5-й Президент України: 7 червня 2014 — 20 травня 2019

:lol: :lol: :lol:
Про Богдану розповісти чи сам знайдеш?
Про Грім та ракетну програму:
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