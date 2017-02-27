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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 11:22
Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
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stryzhko
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27
Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд - це клініка.
Вибори у 2019 загрожували нацбезпеці, куди дивилася влада.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 16 лип, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27
antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:38
Мы на грани грандиозного шухера-в какой форме он будет можно разные сценарии рисовать. На данный момент Морган Стенли и Баффет выходит в кеш.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:11
stryzhko написав:
Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
думайте ширше:
це означай що половина так званого імпорту по факту була виведення коштів з країни:
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:38
antey1969 написав:
Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:55
Чуть чуть офтопа вам подкину)
Господа, а кто еще помимо МОНО банка, дает возможность вовдить деньги с Валютных карт, переводами заграницу?
Альфа точно нельзя) они под колпаком, сказали)
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:02
equinox написав: antey1969 написав:
Как минимум он не приказал тупо маршировать безоружным солдатам в знак протеста под насмешки бурятов.
як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
і що багато "розробили"? чи краще сказати "напилили" на цих "розробках"?
12 квітня 2011 року ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України.
Порошенко - 5-й Президент України: 7 червня 2014 — 20 травня 2019
Про Богдану розповісти чи сам знайдеш?
Про Грім та ракетну програму:
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:48
bamper написав:
і що багато "розробили"? чи краще сказати "напилили" на цих "розробках"?
перестаньте кидаться асфальтом...
просто перечислите достижения зепрезидента за время управления, в том числе валютные и экономические в целом.
из личных наблюдений, есть знакомые приверженцы членограя выехавшие из Украины и продолжающие верить в свой выбор 2019, причинно следственную связь с сегодняшними событиями связать не могут. и таких очень много!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Суб 16 лип, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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