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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9678967996809681
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:47

  konstantin kirovograd написав:Мы на грани грандиозного шухера-в какой форме он будет можно разные сценарии рисовать. На данный момент Морган Стенли и Баффет выходит в кеш.

Баффет в кеші сидить з березня 2020 року.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  equinox написав:патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?

пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.

На наступних виборах виберете собі до смаку.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:52

Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 18:02

Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 18:04

  WallNutPen написав:Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье


Я имел ввиду многие обменники закрылись и уже этот курс будет и на завтра. К вечеру воскр. увидим их курс на утро понедельника.
Игорь Алексеевич
 
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