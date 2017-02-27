Баффет в кеші сидить з березня 2020 року.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:47
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На наступних виборах виберете собі до смаку.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:52
Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:02
Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:04
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:15
Последняя неделя отличалась рядом особенностей:
- в кои веки с начала войны бюджет не влил, а забрал деньки из банковской системы – 5 ярдов грн. Скорей всего это связано с погашением валютных ОВГЗ на 8,5 ярдов грн
- пошел уверенный отток денег в кеш – почти по 1 ярду грн в день – всего на 3,5 ярда
- валюты продали почти на 13 ярдов грн
Таким образом за неделю произошел отток денег из банковской системы 14 ярдов грн, а с начала месяца отток составил все 30 ярдов.
Остаток на утро 15 июля – 215 ярдов.
Для сравнения – уровень остатков денег на начало войны – 160 ярдов
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|