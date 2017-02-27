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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:47
konstantin kirovograd написав:
Мы на грани грандиозного шухера-в какой форме он будет можно разные сценарии рисовать. На данный момент Морган Стенли и Баффет выходит в кеш.
Баффет в кеші сидить з березня 2020 року.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:48
equinox написав:
патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви тут робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
На наступних виборах виберете собі до смаку.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:52
Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:02
Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье
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WallNutPen
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:04
WallNutPen написав:
Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье
Я имел ввиду многие обменники закрылись и уже этот курс будет и на завтра. К вечеру воскр. увидим их курс на утро понедельника.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 20:15
stryzhko написав:
Пора відпускати міжбанк.
Продаж валюти НБУ впав до мінімуму за останні два місяці з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933−1055,6 млн за попередні чотири тижні.
Последняя неделя отличалась рядом особенностей:
- в кои веки с начала войны бюджет не влил, а забрал деньки из банковской системы – 5 ярдов грн. Скорей всего это связано с погашением валютных ОВГЗ на 8,5 ярдов грн
- пошел уверенный отток денег в кеш – почти по 1 ярду грн в день – всего на 3,5 ярда
- валюты продали почти на 13 ярдов грн
Таким образом за неделю произошел отток денег из банковской системы 14 ярдов грн, а с начала месяца отток составил все 30 ярдов.
Остаток на утро 15 июля – 215 ярдов
.
Для сравнения – уровень остатков денег на начало войны – 160 ярдов
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Додано: Суб 16 лип, 2022 22:03
equinox написав:
як мінімум, за Пороха, був замінований Південь і були розробки "Нептун", "Вільха", "Богдана", "Стунга"...
Армія просувалась на Схід і не було ніякого миру в очах путіна.
Йому менше народ свій грабувати треба було, ціни б такому патріоту не було. Пенсія 50 ойро, це що завгодно, але ніяк не патріотизм.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 22:30
Mirax написав:
Йому менше народ свій грабувати треба було, ціни б такому патріоту не було. Пенсія 50 ойро, це що завгодно, але ніяк не патріотизм.
Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
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Hotab
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Додано: Суб 16 лип, 2022 23:04
Hotab написав: Mirax написав:
Йому менше народ свій грабувати треба було, ціни б такому патріоту не було. Пенсія 50 ойро, це що завгодно, але ніяк не патріотизм.
Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
Найгірше те, що 73% ніколи цього не зрозуміють.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 23:21
antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Подоляк, что же ты даже не шифруешься?
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