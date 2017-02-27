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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9679968096819682
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:37

  komp написав:
  antey1969 написав:
  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.

Подоляк, что же ты даже не шифруешься?

Раскрыт...
Паника... Голова... Пепел...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:47

  Игорь Алексеевич написав:Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20

Откатился...Только вот из общих размышлений выходит противоречивые выводы.
На чем росли?
-Если обменкам все равно и они работают на марже.
Но банки также подтягивают курс и даже активнее демпингуют. И так же откатились.
-Если рост под выплаты военным, то сейчас их активно размазали, видимо размазывать будут еще эффективнее, тоже видимо мимо. Или могли бы держать курс почти постоянно, с некоторыми коррекциями.
-Если под действия Привата и некоторых других банков, что повлияло на количество и стоимость ввозимой валюты. То почему откатились почти сразу, после почти 2,5+ грн.? Все уже встало на места, и снова стало выгодно возить даже так? Нет.
В тоже время по многим обемнкам в городе теперешней дислокации курс одинаков и меняется почти синхронно уже давно. И существует корреляция со стейблами.
-Если это загоны для "оленей" для связывания лишней бумаги, тогда в этом участвуют и банки и обменки, которым исходя из пункта первого, как бы должно быть все равно на каком курсе зарабатывать на марже. Но нет. Они активно разгоняют и устраивают качели. Потом снова рост выдыхается и идет откат без казалось бы постороннего активного новостного фона, как в одну или другую сторону.
Последний вывод напрашивается сам собой из всех имеющихся и высказанных здесь вариантов.
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