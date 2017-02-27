|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:37
komp написав: antey1969 написав: Niro написав:
Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Подоляк, что же ты даже не шифруешься?
Раскрыт...
Паника... Голова... Пепел...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11331
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1528 раз.
- Подякували: 3374 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:47
Игорь Алексеевич написав:
Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
Откатился...Только вот из общих размышлений выходит противоречивые выводы.
На чем росли?
-Если обменкам все равно и они работают на марже.
Но банки также подтягивают курс и даже активнее демпингуют. И так же откатились.
-Если рост под выплаты военным, то сейчас их активно размазали, видимо размазывать будут еще эффективнее, тоже видимо мимо. Или могли бы держать курс почти постоянно, с некоторыми коррекциями.
-Если под действия Привата и некоторых других банков, что повлияло на количество и стоимость ввозимой валюты. То почему откатились почти сразу, после почти 2,5+ грн.? Все уже встало на места, и снова стало выгодно возить даже так? Нет.
В тоже время по многим обемнкам в городе теперешней дислокации курс одинаков и меняется почти синхронно уже давно. И существует корреляция со стейблами.
-Если это загоны для "оленей" для связывания лишней бумаги, тогда в этом участвуют и банки и обменки, которым исходя из пункта первого, как бы должно быть все равно на каком курсе зарабатывать на марже. Но нет. Они активно разгоняют и устраивают качели. Потом снова рост выдыхается и идет откат без казалось бы постороннего активного новостного фона, как в одну или другую сторону.
Последний вывод напрашивается сам собой из всех имеющихся и высказанных здесь вариантов.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 03:26
Hotab написав:
Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.
А він такий лох, половину банків не валить, мільярди рефінансу на офшори не виводить, гривню в 3 рази не обвалює, можна ж все на війну списати!
Нам би як раніше, з одного боку рашист країну шматує, з другого ура патріот цибушить. Видно мало приклався, якщо знаходяться охочі продовження.
А я вже не годен спокійно дивитися на літніх людей, що продають ягідки і зеленину зі свого городу, щоб хоч якось вижити в цій країні патріотів.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 06:08
Mirax написав:
Експорт зерна заблокований
Бо будував відмінну дорогу по півдню. Для руське-танків.
Mirax написав:
Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.
Ні, не дісталася. Це вже його досягнення. Він не в березні 2022 прийшов.
Mirax написав:
А він такий лох, половину банків не валить,гривню в 3 рази не обвалює..
ТА в банк Дельта була введена в березні 2015. Через рік з початку війни. Не поспішайте.
Mirax написав:
А я вже не годен спокійно дивитися на літніх людей
При якому президентові ви на них дивились з гордістю?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7872
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1861 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 07:40
Игорь Алексеевич написав:
Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
помечтай, їбаньбо недолуге
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8169
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3017 раз.
- Подякували: 2958 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30888
|32961859
|
Нед 17 лип, 2022 00:57
Zebra
|
|1614
|11277918
|
П'ят 15 лип, 2022 12:47
Успіх
|
|7972
|22532452
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|